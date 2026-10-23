정희용 "김여정, 대남 확정기 들먹이며 위협…李정부는 눈치 보며 머뭇"

AI 핵심 요약beta
- 정희용 국민의힘 사무총장은 23일 김여정의 대남 위협에 단호한 대응을 촉구했다
- 정 사무총장은 북한의 확성기 재가동 위협과 군 비난을 강하게 비판했다
- 정부가 북한 눈치를 보며 구체적 대응을 내놓지 않는다고 지적했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 23일 김여정 북한 노동당 총무부장의 잇따른 대남 위협과 관련해 "북한은 대남 확성기 재가동을 들며 위협하는데, 정작 우리는 북한의 눈치를 보며 머뭇거리고 있다"며 정부의 단호한 대응을 촉구했다.
정 사무총장은 이날 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 "김여정 북한 노동당 총무부장이 연일 쏟아내는 적반하장식 위협과 조롱이 도를 넘고 있다"며 이같이 밝혔다.
그는 "우리 장병에게 부상을 입힌 지뢰도발을 '지뢰폭발 자작극'이라 주장하고 정당한 경고방송과 경고사격은 '도발'로 몰아세웠다"고 비판했다.
이어 "급기야 '새로운 대응 수단이 임무 대기 태세이며, 대남 확성기도 수일 내 대기상태에 들어갈 것'이라는 위협으로 수위를 높였다"고 지적했다.
특히 김 부장이 김병주 청와대 국방정책특별보좌관을 겨냥해 원색적인 비난을 쏟아낸 점도 문제 삼았다.
정 사무총장은 "청와대 국방정책특보의 실명을 거론하며 '적반하장이란 말의 뜻도 모르고 송사리 같은 자가 무책임하게 지껄이고 있다'며 원색적인 막말과 조롱도 서슴지 않았다"고 말했다.
정부의 대응에 대해서도 비판을 이어갔다. 그는 "이런 상황에서도 정부는 북한의 위협에 비례적 조치를 말하면서도 조치에 대한 구체적 언급은 없었다"고 꼬집었다.
정동영 통일부 장관의 대북 확성기 방송 재개 반대 입장도 거론했다.
정 사무총장은 "대북 확성기 방송은 우리 군의 주요 대북 압박 수단 중 하나"라며 "그런데도 민주당 출신 통일부 장관은 방송 재개를 '무책임하고 위험천만한 일'이라고 못 박았다"고 지적했다.
그러면서 "북한은 대남 확성기 재가동을 들며 위협하는데, 정작 우리는 북한의 눈치를 보며 머뭇거리고 있으니 오히려 큰소리치며 위협의 수위를 높이는 것 아니냐"고 반문했다.
끝으로 그는 "국민의 안보 불안이 커지고 있다"며 "북한의 도발과 위협에는 단호히 대응하며 국민의 생명과 재산을 지키는 것이야말로 국가의 존재 이유이자 대통령의 책무임을 명심해야 할 것"이라고 강조했다.
oneway@newspim.com