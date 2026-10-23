한밤중 공주 아파트서 화재…주민 10여명 대피·5명 연기흡입

[공주=뉴스핌] 오영균 기자 = 23일 새벽 충남 공주시 웅진동의 한 아파트에서 불이 나 주민 10여명이 대피하고 5명이 다치는 사고가 발생했다.
충남소방본부에 따르면 이날 오전 3시 46분쯤 발생한 불은 약 28분 만인 오전 4시 14분쯤 꺼졌다.
이 불로 주민 5명이 연기를 흡입해 부상을 입었으며 10여명이 긴급 대피했다.
소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com
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[공주=뉴스핌] 오영균 기자 = 23일 새벽 충남 공주시 웅진동의 한 아파트에서 불이 나 주민 10여명이 대피하고 5명이 다치는 사고가 발생했다.
충남소방본부에 따르면 이날 오전 3시 46분쯤 발생한 불은 약 28분 만인 오전 4시 14분쯤 꺼졌다.
이 불로 주민 5명이 연기를 흡입해 부상을 입었으며 10여명이 긴급 대피했다.
소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있다.
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