태풍 '참피' 북상에 제주·남해안 비상…행안부, 호우·강풍 대비 긴급점검

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 23일 태풍과 호우 대비 관계기관 대책회의를 개최했다
- 위험지역 출입을 통제하고 강풍 취약시설과 해안시설을 점검하도록 했다
- 낙엽으로 막힌 빗물받이를 정비하고 비상대응체계를 유지하도록 했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 제30호 태풍 '참피'와 호우에 대비해 제주도와 남해안 등 위험지역의 선제적 출입 통제와 강풍 취약시설 안전점검을 지시했다. 가을철 낙엽으로 빗물받이가 막혀 발생할 수 있는 침수 피해 예방에도 나선다.
행안부는 23일 오전 10시 중앙재난안전상황실에서 김용균 자연재난실장 주재로 태풍 '참피'와 23~26일 호우에 대비한 관계기관 대책회의를 개최했다고 밝혔다.
이날 회의에는 관계 중앙부처와 지방정부, 공공기관 등이 참석해 태풍의 예상 진로와 기상 전망을 공유하고 기관별 대비 상황을 점검했다.
특히 강풍 취약시설 안전관리와 빗물받이 등 배수시설 정비, 비상대응체계 구축 상황을 집중적으로 살폈다.
윤호중 행안부 장관은 태풍과 호우로 인한 피해를 최소화하기 위해 관계기관에 철저한 사전 대비를 지시했다.
우선 강풍에 취약한 옥외간판과 비닐하우스, 공사장 가설시설물 등을 사전에 점검하고 정비하도록 했다.
어선과 양식시설 등 해안가 수산시설에 대해서도 결박과 고정 등 안전조치를 강화할 것을 주문했다.
집중호우에 따른 도심 침수 예방 대책도 강조했다.
가을철 낙엽과 각종 퇴적물로 빗물받이가 막히면 배수가 원활하지 않아 침수 피해가 발생할 수 있는 만큼 저지대와 상습침수지역을 중심으로 사전 정비에 나서도록 했다.
특히 빗물받이에 쌓인 퇴적물을 제거하고 배수로를 정비하는 등 침수 예방 조치를 철저히 이행할 것을 당부했다.
높은 파도와 강풍이 예상되는 제주도와 남해안 지역에 대해서는 선제적인 안전관리를 지시했다.
방파제와 갯바위, 해안 산책로 등 위험지역의 출입을 사전에 통제하고, 조업·출항 금지 등 선박사고 예방을 위한 해상 안전관리에도 만전을 기하도록 했다.
태풍 진로와 강수량이 달라질 가능성에 대비한 비상대응체계 유지도 주문했다.
행안부는 관계기관이 기상 상황을 지속적으로 감시하고, 상황 변화에 신속히 대응할 수 있도록 경찰·소방 등과의 협력체계를 유지하도록 했다.
윤 장관은 "국민께서도 기상정보를 수시로 확인하시고, 강풍과 높은 파도가 예상되는 해안가 등 위험지역 방문을 자제하는 등 당국의 안내에 따라 안전수칙을 철저히 지켜주시길 부탁드린다"고 당부했다.
abc123@newspim.com