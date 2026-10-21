태풍 '참피' 우리나라 영향은...."대만 인근해상서 북쪽으로 진로바꿔"

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 21일 태풍 참피가 북상해 남쪽 해상에 접근할 수 있다고 밝혔다
- 참피는 22일 오키나와와 타이완 인근을 거쳐 24일 세력이 약화될 전망이다
- 참피는 26일 제주도 서귀포 남쪽 해상에 도달할 것으로 예상됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 제30호 태풍 '참피(CHAMPI)'가 대만 인근 해상에서 북쪽으로 방향을 틀면서 우리나라 남쪽 해상으로 접근할 가능성이 제기됐다.
21일 기상청에 따르면 이날 오전 3시경 태풍 '참피'는 초속 56m의 속도로 일본 오키나와 남동쪽 약 1030km 부근 해상을 지나 서북진하고 있다. 중심기압은 910헥토파스칼(hPa), 중심 부근 최대 풍속은 초속 56m(시속 202km)이다.
강도는 가장 높은 수준인 '5'에 해당하며 강풍 반경은 490km로 관측됐다.
기상청은 '참피'가 이튿날인 22일 오전 3시쯤 초속 53m의 속도로 일본 오키나와 남쪽 약 740km 부근 해상에 도달하고 이날 오후 3시쯤 타이완 타이베이 남동쪽 약 660km 해상 부근에 도달할 것으로 예측했다.
이어 24일 오후 3시쯤 타이완 타이베이 북북동쪽 약 140km 부근 해상에 이를 것으로 관측했다. 이 무렵 태풍 '참피'의 최대 풍속은 초속 32m로 약해지고 중심기압은 975hPa, 강풍 반경은 약 360km로 줄어들 것으로 예상됐다.
이후의 진로가 관건이다. 기상청은 25일 오후 3시 무렵에 중국 상하이 남동쪽 약 320km 부근 해상에 도달하고 이튿날인 26일 오전 3시 무렵에 우리나라 제주도 서귀포 남쪽 약 320㎞ 해상까지 북상할 것으로 전망했다.
이 무렵 태풍 '참피'의 최대 풍속은 20m, 중심기압은 996hPa, 강풍 반경은 280km로 크게 줄어들 것으로 예측했다.
태풍 '참피'는 당초 예상 경로와는 다른 이동 경로를 보이고 있다. 한반도에 영향을 끼칠지 주목되는 대목이다.
기상청은 지난 20일까지 대만 북부를 거쳐 중국 동부 해안으로 향할 것으로 전망했다. 그러나 21일 오전 발표에서는 동중국해를 거쳐 제주 남쪽 해상으로 북상하는 경로를 제시했다.
'참피'의 이동 경로는 주변 기압계 등 기상 조건에 따라 현재로서는 유동적이다. '참피'가 향후 어느 해역을 통과하느냐에 따라 제주도와 남해안 등 우리나라 남부지역에 끼칠 영향 정도가 달라질 수 있다.
태풍 '참피(CHAMPI)'는 라오스가 제출한 이름으로 꽃의 한 종류를 뜻한다.
한편 기상청 중기 일기 예보 전망에 따르면 주말인 24일, 제주도와 전남·경남권에 비가 올 것으로 예보했다. 또 이튿날인 25일에는 충청권과 남부지방으로 비가 확대될 것으로 전망했다. 비는 26일까지 이어질 것으로 예측했다.
기상청은 25~26일 태풍 '참피'의 이동 경로 관련 우리나라 주변 기압계 변화에 따라 강수 구역과 시점이 달라질 가능성이 있다며 최신 예보를 참고할 것을 당부했다.
nulcheon@newspim.com