스웨덴·핀란드 등에 한국 재난안전통신망 운영 경험 공유

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 23일 해외 관계자들에게 재난안전통신망을 소개했다
- 해외 관계자들은 서울운영센터에서 통합 운영체계와 활용사례를 확인했다
- 행안부는 재난안전통신 분야 국제교류와 협력을 확대하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 스웨덴과 핀란드, 인도 등 해외 공공안전통신 관계자들에게 한국의 재난안전통신망 구축·운영 경험과 재난 현장 활용사례를 공유한다.
행안부는 23일 '공공안전통신 포럼 국제 컨퍼런스(2026 Global Public Safety Conference)'에 참석한 해외 정부·기관 관계자를 대상으로 재난안전통신망 서울운영센터 현장 견학을 진행한다고 밝혔다.
이번 견학에는 스웨덴과 핀란드, 인도 등 해외 공공안전통신 분야 관계자들이 참여한다.
참가자들은 서울운영센터에서 한국 재난안전통신망의 통합 운영·관리 체계와 주요 기능을 살펴보고, 실제 재난 현장에서의 활용사례와 그동안 축적된 운영 경험 등에 대한 설명을 듣는다.
재난안전통신망은 경찰과 소방, 지방정부 등 재난 관련 기관이 공동으로 사용하는 전국 단일 통신망이다.
재난 발생 시 관계기관이 신속하게 정보를 공유하고 공동 대응할 수 있도록 지원하는 통신수단으로 활용된다.
우리나라는 2021년 세계 최초로 4세대 무선통신(LTE) 기반의 전국 단일 재난안전통신망을 개통했다.
행안부는 이번 견학을 통해 전국 단일망의 통합 운영체계와 재난 대응 과정에서의 활용 경험을 해외 관계자들에게 소개할 계획이다.
앞서 22일 인천 송도컨벤시아에서는 '공공안전통신 포럼 국제 컨퍼런스'가 열렸다.
행사에는 국내외 공공안전통신 관계자 100여명이 참석해 각국의 공공안전통신망 구축 현황과 서비스 사례, 미래 발전전략 등을 공유하고 국제협력 방안을 논의했다.
행안부는 컨퍼런스에서 한국 재난안전통신망의 구축·운영 현황과 주요 운영 경험, 향후 발전 방향 등을 발표했다.
또 해외 관계자들과 공공안전통신 분야의 정책·기술 동향을 공유하고 국제협력 확대 방안을 논의했다.
박형배 행안부 안전예방정책실장은 "이번 운영센터 방문은 해외 관계자들이 우리나라 재난안전통신망의 운영체계와 재난 현장 활용 사례를 직접 확인하는 자리"라고 말했다.
이어 "앞으로도 전국 단일망 구축·운영 경험을 적극 공유하고, 이를 바탕으로 공공안전통신 분야의 국제 교류와 협력을 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com