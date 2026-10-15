국내 재난안전기업 23곳, 일본서 680억원 규모 수출 상담…MOU 3건 체결

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행안부, '2026 리스콘 도쿄' 한국관 운영…561건 비즈니스 상담 진행

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국내 재난안전기업 23개사가 일본 최대 규모의 재난안전 박람회에 참가해 약 680억원 규모의 수출·비즈니스 상담을 진행하고 업무협약(MOU) 3건을 체결했다.

행정안전부는 지난 9월 30일부터 10월 2일까지 일본 도쿄에서 열린 '2026 리스콘 도쿄(RISCON TOKYO 2026)'에서 재난안전기업 한국관 운영을 마무리했다고 15일 밝혔다.

리스콘 도쿄는 방재·소방·보안 등 재난안전 분야의 제품과 기술을 선보이는 일본의 대표적인 박람회다. 2005년 시작해 올해 22회째를 맞았다.

일본 리스콘 한국관 운영 사진. [사진=행안부]

도쿄 빅사이트에서 열린 이번 박람회에는 380개 기업이 550개 부스를 운영했으며, 정부와 공공기관, 민간기업 관계자 등 약 2만1000명이 참관했다.

행안부는 국내 재난안전기업의 일본 시장 진출을 지원하기 위해 2024년부터 3년 연속 한국관을 운영하고 있다.

올해 한국관에는 행안부가 지원하는 8개 기업과 부산·전북·경남 지방정부가 지원하는 15개 기업 등 총 23개사가 참여했다.

참여기업들은 지진 경보시스템과 화재 대응제품, 구조·구급 장비 등 국내 재난안전 분야의 주요 기술과 제품을 선보였다.

박람회 기간 현지 바이어와 투자자 등을 대상으로 총 561건, 약 680억원 규모의 비즈니스 상담을 진행했다. 제품 판매·유통과 기술 협력 등에 관한 업무협약도 3건 체결했다.

행안부는 참여기업의 현지 진출을 지원하기 위해 '일본 시장 진출 전략 설명회'와 투자설명회(IR)도 개최했다.

일본 시장 진출 경험이 있는 국내 선도기업 관계자들이 현지 시장 정보와 진출 전략을 공유했으며, 일본 기업과 투자자를 대상으로 국내 재난안전제품 및 기술을 소개하는 자리도 마련했다.

행안부는 이번 박람회에서 이뤄진 상담과 업무협약이 실제 수출로 이어질 수 있도록 후속 지원을 추진할 계획이다.

아울러 관계기관과 협의해 내년 한국관을 운영할 해외 박람회도 선정할 예정이다.

한편 행안부는 이번 행사 기간 일본 내각부와 회담을 갖고 양국 간 재난안전 정책 및 안전산업 분야의 협력 확대 방안을 논의했다.

양측은 일본 방재청 출범 등을 계기로 기존 재난관리 분야 업무협약의 개정 필요성을 검토하고, 안전산업 분야 교류·협력 방안에 대해 의견을 나눴다.

특히 2027년 대한민국 안전산업박람회에 일본관을 구성·운영하는 방안을 논의하고 향후 협력 가능성을 확인했다.

한국과 일본이 각국의 기술적 강점을 연계해 글로벌 재난안전 시장에 공동 진출하기 위한 협력을 확대할 필요성에도 공감했다.

박형배 행안부 안전예방정책실장은 "3년간 리스콘 박람회에 한국관을 운영하며 우리 재난안전기업의 우수한 기술력과 일본 시장 진출 가능성을 확인했다"고 말했다.

이어 "앞으로도 양국 간 재난안전 정책과 안전산업 분야의 교류·협력을 확대하고, 우리 기업의 해외시장 진출을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com