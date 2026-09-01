한국비티비, KIMES 공개 신제품 3종 인허가·출시 본격화

AI 핵심 요약beta
- 한국비티비가 1일 KIMES 2026 신제품 3종의 인허가를 추진했다.
- 1726nm·2910nm 레이저는 하반기 국내 허가를 목표로 했다.
- HEXA와 함께 임상 검증·해외 진출·홈뷰티 확장을 병행했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국비티비가 'KIMES 2026'에서 공개한 차세대 신제품 3종의 국내 인허가 및 출시 준비를 본격화한다고 1일 밝혔다.
대상 제품은 ▲1726nm 프랙셔널 레이저 ▲2910nm 파이버 프랙셔널 레이저 ▲시공간 분산 집속초음파 플랫폼 'HEXA'다. 한국비티비는 이 가운데 레이저 2종에 대해 하반기 국내 인허가 완료를 목표로 관련 절차를 진행하고 있다.
1726nm 프랙셔널 레이저는 피지선의 주요 구성 성분인 지질에 대한 선택적 에너지 전달 특성을 고려해 개발한 제품이다. 해당 파장대를 프랙셔널 방식으로 구현하고 미세 빔을 분할 조사하도록 설계해 주변 조직의 열 부담을 고려하면서 목표 부위에 에너지를 전달하도록 했다.
또 자체 개발한 '다이나믹 줌(Dynamic Zoom)' 기술을 적용해 마이크로 빔과 스팟 사이즈를 조절하고 조사 밀도와 에너지 전달 조건을 시술 목적과 피부 상태에 따라 설정할 수 있도록 했다. 회사는 이를 바탕으로 피지·여드름 관련 피부 치료 시장을 겨냥한다는 계획이다.
2910nm 파이버 프랙셔널 레이저는 수분 흡수도가 높은 파장 특성을 활용해 피부 표층부터 진피 영역까지 에너지를 전달하도록 개발됐다. 조사 패턴과 에너지 전달 방식을 세분화해 시술 목적에 따라 다양한 피부층을 선택적으로 공략할 수 있도록 설계했다.
한국비티비는 1726nm와 2910nm 제품을 통해 서로 다른 파장 특성을 활용한 프랙셔널 레이저 제품군을 구축할 계획이다.
세 번째 신제품인 HEXA는 기존 집속초음파 방식에서 초점의 위치와 조사 타이밍을 시간·공간적으로 분산 제어하도록 설계한 집속초음파 플랫폼이다.
회사는 자체 개발한 다축 제어 기술을 기반으로 에너지 집중에 따른 국소적인 열 부담을 분산시키면서 넓은 영역을 정밀하게 커버하는 것을 목표로 기술 개발을 진행하고 있다. 향후 리프팅 등 미용 시술뿐 아니라 약물전달(Drug Delivery) 등 응용 분야로 확장하는 연구도 추진할 예정이다.
한국비티비는 제품 인허가와 함께 국내 대학병원 및 전문 의료기관과 임상·학술적 검증도 병행할 계획이다.
1726nm 제품은 피지 관련 지표와 피부 변화, 안전성 등을 평가하고 조직학적 분석을 통해 에너지 전달 특성을 검증하는 연구를 준비하고 있다. 향후 확보한 임상 데이터는 국내외 학술 마케팅과 해외 시장 진출을 위한 자료로 활용할 방침이다.
해외 시장 진출도 병행한다. 한국비티비는 기존 글로벌 유통 네트워크를 기반으로 아시아 등 주요 해외 시장의 의료기기 유통 파트너들과 제품 및 유통 관련 협의를 진행하고 있다.
국내 인허가가 완료되면 국가별 해외 인증을 순차적으로 추진하고 기존 글로벌 영업 네트워크와 신제품 라인업을 연계할 계획이다.
사업 영역도 전문 의료기기에서 소비자용 홈뷰티 기기로 확대한다. 회사는 국내 주요 파트너사와 협력해 홈뷰티 디바이스 공급을 늘리고 있으며 의료기기 중심의 사업 구조를 기업간거래(B2B)와 기업·소비자간거래(B2C) 뷰티 디바이스 영역으로 다변화할 계획이다.
한국비티비 관계자는 "제품별 임상·학술적 근거를 지속적으로 확보하는 동시에 국내 출시 이후 해외 인증과 글로벌 유통 확대를 순차적으로 추진할 계획"이라며 "전문 의료기기와 함께 소비자용 홈뷰티 시장으로도 사업 영역을 확대하고 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com