KB증권, 중개형 ISA 고객잡기 총력…최대 180만원 혜택 쏜다

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 1일 중개형 ISA 이벤트를 시작했다.
- 오는 11월 30일까지 최대 180만원 혜택을 준다.
- 순입금·이전·연금전환 등 다양한 혜택을 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB증권이 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객을 대상으로 최대 180만원 상당의 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다.
KB증권은 오는 11월 30일까지 '중개형 ISA 순입금(이전) 이벤트 시즌4'를 실시한다고 1일 밝혔다.
이번 이벤트는 ISA 제도 개편 논의로 절세 계좌에 대한 관심이 높아진 가운데 고객의 자산 이전과 납입을 지원하기 위해 마련됐다.
순입금과 연간 납입한도 충족, 만기 ISA 자금의 연금 전환, 홈커밍, 금융상품 순매수 등 다양한 혜택으로 구성됐다.
먼저 중개형 ISA 계좌에 200만원 이상 순입금한 고객에게는 구간별로 최대 70만원 상당의 백화점 상품권을 제공한다. 신규 고객과 휴면 고객에게는 최대 5만원의 추가 혜택도 지급한다.
특히 타사 ISA 자산을 KB증권으로 이전하면 이전 금액의 두 배를 순입금 실적으로 인정한다. 예를 들어 타사 ISA 자산 4000만원을 이전하면 순입금액 8000만원으로 산정돼 해당 구간의 혜택을 받을 수 있다.
연간 납입한도를 채운 고객에게는 순입금액에 따라 최대 20만원 상당의 백화점 상품권을 추가 지급한다. 만기 ISA 자금을 연금저축계좌로 옮기고 ISA를 재개설한 고객에게는 전환 금액에 따라 최대 50만원의 혜택을 제공한다.
지난 2025년 KB증권 중개형 ISA를 다른 증권사로 이전했다가 다시 돌아오는 고객을 위한 '홈커밍' 이벤트도 마련했다. 실제 이전 금액 또는 순입금액이 1000만원 이상이면 구간별로 최대 15만원 상당의 상품권을 받을 수 있다.
국내 주식형 펀드와 주가연계증권(ELS), 주가연계파생결합사채(ELB)를 순매수한 고객에게는 최대 20만원의 추가 혜택을 제공한다. ETF를 100만원 이상 순매수하면 디올 지갑과 LG 미니 와인셀러 등을 받을 수 있는 경품 추첨에도 참여할 수 있다.
KB증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)'의 'ISA 인사이트'를 이용한 고객을 대상으로 루이스폴센 탁상조명과 조말론 디퓨저 세트 등을 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.
최근 정부가 ISA 세제 혜택 확대와 납입한도 상향 등을 검토하면서 절세 계좌에 대한 관심이 커지고 있다. 증권사들도 자산 이전과 투자 혜택을 강화하며 중개형 ISA 고객 확보 경쟁을 이어가는 모습이다.
손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "ISA에 대한 관심이 높아지는 가운데 고객이 절세 계좌를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 고객의 자산관리 목적에 맞는 서비스와 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com