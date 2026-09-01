헥토그룹, '온코텍트 컨소시엄' 참여

AI 핵심 요약beta
- 헥토그룹이 1일 폐암 AI 의료기기 개발에 나섰다.
- 헥토는 온코텍트 컨소시엄에서 LuTECT-1·2 개발을 맡았다.
- 2030년 12월까지 155억원 투입해 상용화할 계획이다.
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분당서울대병원 등과 2030년까지 국책과제 수행
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 헥토그룹이 폐암 조기진단과 재발예측을 지원하는 인공지능(AI) 의료기기 개발에 나선다.
1일 헥토그룹은 AI 전담 조직인 HAI(Hecto AI)본부가 분당서울대병원을 중심으로 구성된 '온코텍트(OnKoTECT) 컨소시엄'에 참여해 디지털헬스케어 분야 국책과제를 수행한다고 밝혔다.
온코텍트 컨소시엄에는 국내 주요 의료기관과 AI·데이터 기업들이 참여한다. 오는 2030년 12월까지 155억원 규모의 연구비를 지원받아 췌장암과 폐암의 조기진단 및 재발예측을 위한 AI 기술 개발과 사업화를 추진할 예정이다.
헥토는 컨소시엄에서 폐암 조기진단을 보조하는 AI 의료기기 'LuTECT-1'과 폐암 재발예측을 보조하는 'LuTECT-2' 개발을 담당한다.
회사는 향후 식품의약품안전처 인허가를 거쳐 종합병원과 건강검진센터, 국가폐암검진 등 의료 현장에서 활용할 수 있는 제품으로 상용화한다는 계획이다.
헥토는 추천 시스템과 컴퓨터 비전, 소형언어모델(sLLM), AI 에이전트 등 기존에 축적한 AI 기술을 임상 데이터와 결합할 예정이다. 설명가능한 AI(XAI)와 연합학습 시스템, 머신러닝 운영체계(MLOps) 등 관련 기술도 자체 구축하고 있다.
김연욱 분당서울대병원 호흡기내과 교수는 "영상만으로 폐암을 조기에 찾아내는 AI 기술은 이미 여러 곳에서 개발돼 있다"며 "이번 컨소시엄은 영상뿐 아니라 유전체, 병리 등 6대 카테고리의 멀티모달 데이터를 이용하여 조기진단과 수술 후 재발까지 예측하는 기술을 개발하겠다"고 밝혔다.
헥토 관계자는 "이번 국가 R&D 과제는 헥토가 보유한 AI 기술력을 의료 분야로 확장하고, 실제 시장에서 검증받는 중요한 계기가 될 것"이라며 "의료기관 및 각 분야 전문기업들과 긴밀히 협력해 폐암의 조기 발견과 수술 후 재발 관리에 실질적인 도움을 줄 수 있는 AI 의료기기를 개발하고 향후 글로벌 병원, 검진기관, 의료 AI 시장을 공략할 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com