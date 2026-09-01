하나증권, 푸투증권 VIP 초청 '디스커버 코리아' 개최…외국인 투자 유치

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 1일 글로벌 투자자 초청 행사를 열었다.
- 푸투증권 VIP 고객에게 한국 대표 기업과 산업을 소개했다.
- 외국인통합계좌 확대해 해외 자금 유입을 늘리겠다고 했다.
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외국인통합계좌 통해 1조원 이상 자금 유입
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 하나증권이 글로벌 투자자를 대상으로 한국 대표 기업과 자본시장을 소개하는 행사를 열고 외국인 투자 유치 확대에 나섰다.
하나증권은 지난달 26일부터 28일까지 푸투(Futu)증권 VIP 고객을 국내로 초청해 '디스커버 코리아(Discover Korea)' 행사를 진행했다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 글로벌 투자자들에게 한국 주요 산업과 기업의 성장 전략을 소개하고 국내 자본시장에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.
행사 기간 참가자들은 아모레퍼시픽과 JYP엔터테인먼트, 현대자동차, 하나금융지주, 한화오션, LG에너지솔루션, SK 등 국내 대표 기업 관계자들과 만나 뷰티와 엔터테인먼트, 자동차, 금융, 조선, 이차전지 등 주요 산업의 현황과 사업 전략을 공유했다.
전문가 세미나도 함께 진행됐다. 김록호 하나증권 리서치센터 애널리스트는 글로벌 AI 투자 확대에 따른 반도체 업황과 국내 기업 경쟁력을 설명했고, 양승후 하나자산운용 주식운용본부장은 국내 기관투자자 관점에서 한국 증시의 투자 매력과 전략을 소개했다.
이선엽 AFW파트너스 대표는 한국 자본시장의 구조적 변화와 향후 투자 기회를 주제로 발표했다.
하나증권은 외국인통합계좌 서비스를 통해 해외 투자자의 국내 증시 접근성도 확대하고 있다. 지난해 10월 홍콩 엠퍼러증권과 업계 최초로 서비스를 시작한 데 이어 올해 일본 캐피탈파트너스증권과 푸투증권으로 협력 범위를 넓혔다.
이를 통해 현재까지 1조원 이상의 외국인 순매수 자금이 국내 증시에 유입됐다고 설명했다.
외국인통합계좌는 해외 증권사가 하나의 계좌로 여러 외국인 투자자의 국내 주식 거래를 처리할 수 있도록 한 제도다. 개별 계좌를 개설하는 절차를 줄여 거래 편의성을 높인 것이 특징으로, 정부와 금융투자업계도 외국인 투자 접근성 개선을 위한 핵심 인프라로 육성하고 있다.
하나증권은 앞으로 홍콩 시틱(Citic)증권과 미국 웨드부시(Wedbush)증권 등으로 외국인통합계좌 서비스를 확대해 해외 투자자 기반을 넓혀나갈 계획이다.
허태형 하나증권 해외영업본부장은 "이번 행사를 통해 글로벌 투자자들이 한국 대표 기업과 직접 소통하고 국내 자본시장 전문가들의 다양한 시각을 접할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 글로벌 금융회사와 협업을 확대해 해외 투자자의 국내시장 접근성을 높이고 한국 자본시장과의 접점을 넓혀가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com