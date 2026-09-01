하이젠알앤엠, 81억 휴머노이드 국책과제 주관기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 하이젠알앤엠이 1일 조선소용 휴머노이드 개발 과제를 수주했다.
- 이 과제는 2029년 12월까지 41개월간 81억원 규모로 진행했다.
- 삼성중공업 거제조선소서 고중량 작업 실증을 추진했다.
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40kg 이상 고중량 작업용 로봇 개발
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 모터 및 로봇 액추에이터 전문기업 하이젠알앤엠이 조선소 현장에 투입할 고중량 작업용 휴머노이드 로봇 개발에 나선다.
1일 하이젠알앤엠은 산업통상자원부 산하 로봇산업핵심기술개발 신규 과제의 주관기관으로 선정됐다고 밝혔다. 이번 과제는 지난 8월부터 오는 2029년 12월까지 41개월간 진행되며 총 연구개발비는 81억원 규모다.
하이젠알앤엠이 총괄주관을 맡고 한국로봇융합연구원, 삼성중공업 RX센터, 오픈패스로보틱스 등이 공동연구개발기관으로 참여한다. 개발한 휴머노이드 로봇은 삼성중공업 거제조선소에서 현장 실증을 진행할 예정이다.
하이젠알앤엠은 키 170cm, 가반하중 40kg 이상의 휴머노이드 로봇 개발을 목표로 한다. 준직결구동(QDD) 모듈 4종과 40kg급 고하중 작업용 그리퍼, 피지컬 인공지능(AI) 기반 전신 통합제어 소프트웨어 등을 개발할 계획이다.
회사는 조선소와 같은 비정형 환경에서 고중량물을 취급할 수 있도록 자체 고출력 액추에이터 기술을 적용한다. 이를 통해 고하중 작업 자동화와 현장 인력 부담 완화를 추진한다는 방침이다.
하이젠알앤엠 관계자는 "이번 산업부 과제 주관기관 선정은 당사 로봇 액추에이터 기술력이 세계적 수준임을 보여주는 결과"라며 "삼성중공업과의 현장 실증 협력을 통해 조선소 작업 환경을 혁신하고 글로벌 로봇 부품 시장에서 리더십을 구축해 나가겠다"고 말했다.
한편 하이젠알앤엠은 지난달 정정 감사보고서 제출 이후 투자주의환기종목 지정에서 해제됐다. 올해 상반기 연결 매출은 394억원을 기록했으며 2분기 영업손실은 15억원으로 1분기 33억원보다 축소됐다.
winter1004@newspim.com