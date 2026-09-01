한투운용 ACE ETF, 해태 '에이스'와 맞손…금 1돈·상품권 쏜다

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용이 1일 해태제과 에이스와 협업했다.
- 에이스 과자 구매자에 금 1돈 등 경품을 제공한다.
- 11월 18일까지 이벤트와 채널 추가 행사도 진행한다.
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금 1돈 10명 등 총 1310명 경품
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자신탁운용이 ETF 브랜드 'ACE'를 일반 소비자에게 알리기 위해 해태제과 대표 과자 '에이스'와 손잡았다.
에이스 과자를 구매하면 금 1돈과 상품권 등을 받을 수 있는 이벤트에 참여할 수 있다.
한국투자신탁운용은 ETF 브랜드 'ACE'와 해태제과 '에이스'의 협업 마케팅을 진행한다고 1일 밝혔다.
이번 캠페인은 금융 투자자를 넘어 일반 소비자와 접점을 넓히기 위해 기획됐다. 한국투자신탁운용은 앞서 베이커리 카페 'ETF베이커리', 러닝 플랫폼 '런데이' 등과 협업하며 비투자자를 대상으로 한 브랜드 마케팅을 이어왔다.
이벤트는 이날부터 10월 31일까지 진행된다. 협업 제품에는 경품 추첨 번호와 이벤트 응모 QR코드가 인쇄되며, 에이스 과자를 구매한 소비자는 이벤트 페이지에서 번호를 입력해 응모할 수 있다.
경품도 다양하게 마련했다. ACE ETF 대표 상품인 'ACE KRX금현물 ETF'를 상징하는 금 1돈을 10명에게 증정한다. 이 밖에 ▲신세계상품권 3만원권(200명) ▲에이스 과자(100명) ▲커피 기프티콘(1000명) 등 총 1310명에게 경품을 제공한다.
금과 상품권 당첨자는 9월 30일과 11월 4일 진행되는 한국투자신탁운용 라이브 세미나 '한투스테이션'에서 추첨을 통해 발표한다. 에이스 과자와 커피 기프티콘 당첨자는 11월 18일 ACE ETF와 해태제과 홈페이지를 통해 공개된다.
ACE ETF 카카오톡 채널 추가 이벤트도 함께 진행한다. 협업 이벤트에 참여한 뒤 ACE ETF 카카오톡 채널을 친구 추가하면 추첨을 통해 1000명에게 커피 기프티콘을 추가 증정한다. 해당 경품은 에이스 구매 이벤트와 중복 수령할 수 있다.
최근 자산운용업계는 젊은 세대와 비투자자를 대상으로 브랜드 인지도를 높이기 위해 식품과 패션, 스포츠 등 다양한 소비재 브랜드와 협업 마케팅을 확대하는 추세다. 금융상품을 일상 속 소비 경험과 연결해 투자에 대한 진입장벽을 낮추려는 전략이다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "해태제과의 대표 과자인 '에이스'는 1974년 출시 이후 오랫동안 사랑받아 온 제품"이라며 "이번 협업을 통해 ACE ETF 브랜드를 일반 소비자에게 널리 알리고 ETF를 보다 친숙하게 접하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
plum@newspim.com