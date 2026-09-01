장동혁 "트럼프 또 한국 공개 저격…李대통령 낄 자리조차 보이지 않아"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표는 1일 트럼프의 공개 비판을 이재명 대통령 비난이라 했다
- 그는 정부가 이란전 지원을 거절해 대미 외교가 실패했다고 지적했다
- 장 대표는 한미동맹 약화가 국방·경제·민생 위기로 이어진다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"한미동맹은 국방·경제·민생…이제 어쩔 것인가"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 1일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 이란전 지원 거절을 재차 공개 비판한 데 대해 "정확하게는 이재명 대통령을 향한 비난"이라며 정부의 대미 외교를 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "트럼프 미국 대통령이 또 다시 한국을 공개 저격했다"며 이같이 밝혔다.
장 대표는 트럼프 대통령의 폭스뉴스 인터뷰를 언급하며 "미국은 다른 나라를 돕기 위해 수십억 달러를 쓰는데 도움은 거의 못 받고 있다면서 '한국이 바로 그 예'라고 콕 집어 지적했다"고 했다.
이어 "'한국은 도와달라는 요청에 차라리 안 하겠다며 거절했다. 한국은 도울 의지가 없는데 우리만 멍청한 사람이 될 수 없다'며 '기억해 둘 것'이라고까지 했다"며 "대한민국 외교안보의 앞길이 그야말로 첩첩산중"이라고 주장했다.
그는 "미국은 한국을 패싱한 채 미북대화를 추진하고 있고 북한은 한국을 조롱하고 있다"며 "'페이스메이커'를 자처하는 이재명 대통령은 낄 자리조차 보이지 않는다"고 지적했다.
그러면서 "대한민국은 수출로 먹고사는 나라고 북한의 핵과 미사일을 머리 위에 이고 사는 나라"라며 "한미동맹은 그 자체로 국방이고 경제이고 민생이다. 한미동맹을 무너뜨리면 국방도 경제도 민생도 온전할 리 없다"고 강조했다.
장 대표는 이 대통령을 향해 "트럼프 대통령을 만나면 납작 엎드리기 바쁘고 셀카를 찍고 부부동반 골프 약속을 한 게 큰 외교 성과인 양 자랑도 했다"며 "그래놓고 돌아서면 'No thanks(사양하겠다)'에 'We'd rather not(차라리 하지 않겠다)'이다. 이런 외교가 통할 리 없다"고 비판했다.
이어 "트럼프 대통령은 한미연합훈련을 사실상 취소시켰는데 한미일연합훈련은 예정대로 실시한다고 한다"며 "이재명 대통령은 연합훈련 중단이 '트럼프 대통령의 결단'이라고 정신승리했었다. 이제 어쩔 것인가"라고 반문했다.
oneway@newspim.com