신한운용 'SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF' 8월 분배금 168원

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 1일 SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF 분배금을 지급했다.
- 주당 168원으로 지난달보다 18원 늘었고 월 분배율은 1.39%다.
- 코스피200에 위클리 콜옵션과 배당수익을 더해 현금흐름을 추구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한자산운용이 'SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF'의 8월 월 분배금으로 주당 168원을 지급했다.
시장 변동성이 확대되는 가운데 옵션 프리미엄과 배당수익을 활용해 매월 현금흐름을 추구하는 전략이 투자자들의 관심을 받고 있다.
신한자산운용은 'SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF'의 8월 월 분배금으로 주당 168원을 지급했다고 1일 밝혔다. 이는 지난달보다 18원 늘어난 금액으로, 분배락 전일인 지난달 27일 종가 기준 월 분배율은 1.39%다.
이 상품은 코스피200 지수에 투자하면서 국내 위클리 콜옵션을 주 단위로 매도해 옵션 프리미엄을 확보하는 타겟 커버드콜 전략을 활용한다. 여기에 코스피200 구성 종목의 배당수익을 더해 월 분배 재원을 마련한다.
최근 국내 증시는 반도체 업종을 중심으로 변동성이 확대되는 모습을 보이고 있다. 상반기 강세를 이어가던 코스피는 7월 말 차익실현과 신용잔고 축소 등이 맞물리며 큰 폭의 조정을 받았다.
커버드콜 전략은 기초자산을 보유한 상태에서 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 확보하는 방식이다.
특히 타겟 커버드콜은 일반 커버드콜과 달리 목표 프리미엄을 확보하는 수준까지만 옵션을 탄력적으로 매도해 상승장에서는 시장 참여율을 높이고 하락장에서는 일정 수준의 현금흐름을 추구하는 것이 특징이다.
또 국내 주가지수를 기초자산으로 하는 장내 옵션의 매매차익은 현행 세법상 ETF 과세표준기준가격 산정에 반영되지 않는다.
일반계좌 투자 시 해외자산 기반 커버드콜 ETF보다 분배금에 대한 세금 부담을 낮출 수 있고, 해당 옵션 매매차익에 기반한 분배금은 금융소득종합과세 대상에도 포함되지 않는다.
다만 코스피200 구성 종목의 배당수익 등을 재원으로 지급되는 분배금에는 배당소득세가 부과될 수 있다.
김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "최근 코스피는 반도체 중심의 높은 지수 집중도 등에 따라 당분간 큰 폭의 등락이 반복될 가능성이 있다"며 "시장 방향성을 예단하기 어려운 시기에는 주가 상승 가능성을 열어두면서 옵션 프리미엄을 통해 정기적인 현금흐름을 추구하는 타겟 커버드콜 전략의 활용도가 높아질 수 있다"고 말했다.
이어 "SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF는 코스피200 지수의 등락에 영향을 받지만 옵션 프리미엄과 배당수익을 활용해 일정 수준의 월 분배를 추구한다"며 "변동성이 확대된 국면에서도 국내 주식시장에 투자하면서 매월 현금흐름을 확보하려는 투자자에게 적합한 상품"이라고 전했다.
plum@newspim.com