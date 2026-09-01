NH농협생명, 검사부터 재활까지 보장...'혈관튼튼NH건강보험' 출시

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명이 1일 혈관튼튼NH건강보험을 출시했다.
- 순환계질환 검사·치료·재활을 전 과정 보장했다.
- 재발 대비 반복 보장과 간편가입형을 더했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
뇌·심장 넘어 다양한 순환계질환으로 보장 범위 확대
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 순환계질환의 검사부터 치료, 재활까지 전 과정을 보장하는 신상품 '혈관튼튼NH건강보험'을 출시했다고 1일 밝혔다.
이 상품은 순환계질환 치료 이후 재발이나 장기 치료에 따른 의료비 부담에 대비할 수 있도록 주요 수술·치료비를 반복 보장하는 것이 특징이다. 혈전용해치료와 혈전제거술, 스텐트삽입술 등 주요 치료비를 보험기간 동안 연간 1회씩 보장한다.
종합형 연간 5000만원 한도형을 기준으로 급여 PET와 급여 CT 검사는 각각 연 1회 10만원, 혈전용해치료와 급여 혈전제거술은 각각 연 1회 1500만원을 보장한다. 종합병원 중환자실 치료는 연 1회 800만원, 급여 특정순환계질환 재활치료는 1일 1회, 연 15회 한도로 2만원을 지급한다.
보장 범위도 뇌·심장질환을 넘어 다양한 순환계질환으로 확대했다. 특정순환계질환을 보장 범위에 따라 3종부터 5종까지 구성했으며, 선택특약을 통해 순환계질환 진단비 보장도 추가할 수 있다.
유병자가 일정 조건을 충족하면 가입할 수 있는 간편가입형도 운영한다. 기존 '325간편가입형Ⅱ'보다 보험료가 낮은 '355간편가입형Ⅱ'를 새롭게 추가했다. 뇌졸중이나 급성심근경색증 진단 시에는 보험료 납입을 면제받을 수 있다.
가입 연령은 일반가입형의 경우 15세부터, 간편가입형은 20세부터다. 보험기간과 납입기간에 따라 최대 85세까지 가입할 수 있다. 갱신형은 5년·10년·15년·20년납, 비갱신형은 30년납까지 선택할 수 있다.
월 보험료 3만원 이상 가입 고객에게는 중대질환 발생 시 간호사 진료동행, 차량 에스코트, 케어스테이 등을 지원하는 'NH안심케어서비스'를 제공한다. 기존 NH농협생명 고객이 주계약 2종 비갱신형에 가입하면 주계약 보험료를 2% 할인해준다.
신명용 NH농협생명 상품개발본부장은 "이번 상품은 순환계질환으로 인한 고객의 치료비 부담을 실질적으로 덜어드리고자 마련했다"며 "앞으로도 고객의 삶에 실질적인 도움이 되는 상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com