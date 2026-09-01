LX하우시스, 강남에 '취향의 발견' 주거 전시공간 오픈

AI 핵심 요약beta
- LX하우시스가 1일 서울 전시장에 새 인테리어 공간을 선보였다.
- ‘취향의 발견’ 테마로 개인 취향을 반영한 공간을 구현했다.
- 노희영 대표와 협업해 B2C 시장 공략을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX하우시스가 올 가을 '취향의 발견'을 테마로 B2C(기업-소비자간 거래) 인테리어 시장 공략에 적극 나선다.
LX하우시스는 1일 서울 강남구 전시장 'LX Z:IN 플래그십'에 '취향의 발견'을 테마로 한 주방, 거실 등 다양한 주거 전시공간을 새롭게 선보이고 있다고 밝혔다.
'취향의 발견'은 유행하는 트렌드를 그대로 따라가는 것이 아닌, 제품의 색상부터 소재, 질감, 마감 등 다양한 디테일까지 개인의 취향을 오롯이 반영한 공간 인테리어를 구현한다는 의미를 담고 있다. 벽과 바닥, 창호, 주방 등을 개별 제품으로 선택하기보다 하나의 취향으로 연결된 공간을 지향한다는 뜻도 포함돼 있다.
LX하우시스는 '취향의 발견' 테마의 첫 브랜드 엠버서더로 브랜딩 전문가인 노희영 히노컨설팅펌 대표를 선정, 'LX Z:IN 플래그십' 전시장 3층에 노희영 대표와 함께 협업해 '취향의 발견' 테마 공간을 구성했다.
LX하우시스 관계자는 "컬러, 소재, 패턴 등 소비자마다 원하는 취향이 더욱 세분화되어가고 있는 만큼 '취향의 발견'이 적용된 제품과 공간을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
tack@newspim.com