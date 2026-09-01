KB국민은행, 2026년 하반기 신입공채·경력직 채용

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 1일 하반기 채용을 시작했다
- 신입 160여 명, 경력 20여 명을 뽑는다
- 서류 접수는 9월 9일까지 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 하반기 신입행원 및 경력 직원을 총 180여 명 규모로 채용한다고 1일 밝혔다.
신입공채 부문은 ▲Universal Banker(UB) ▲전역(예정)장교 ▲전문자격(공인회계사) ▲ICT ▲특성화고 ▲ESG동반성장 등 6개 분야에서 160여 명을 선발한다.
UB부문은 기업고객금융·고객자산관리와 지역인재로 나누어 채용하며 전형은 서류, 필기, 1·2차 면접 순으로 진행된다. 지역 균형성장을 위해 UB 채용 인원의 25% 이상을 지역인재로 선발해 지역 영업 전문가로 육성할 방침이다.
군 복무 경험자를 대상으로 한 전역(예정)장교 부문과 한국공인회계사(KICPA) 자격 보유자를 위한 전문자격 부문 채용도 함께 진행한다.
디지털 금융 분야 강화를 위한 ICT 부문은 IT 및 AI·플랫폼개발 분야로 나눠 모집하며 서류 전형, 코딩 테스트, 면접을 통해 채용을 진행한다.
사회적 배려 대상자를 위한 ESG동반성장 부문과 직업계고 졸업 예정자를 대상 특성화고 부문 채용도 병행해 조직 내 다양성을 확보할 계획이다.
이와 별도로 AI, 변호사 등 분야의 전문 인력을 확보하기 위한 경력직 수시채용도 진행해 20여 명을 선발할 예정이다.
서류 접수는 오는 9월 9일까지 KB국민은행 채용 홈페이지에서 가능하며, 1일 오후 5시 유튜브 라이브 설명회를 통해 관련 정보를 제공한다.
KB국민은행 관계자는 "혁신 마인드를 갖춘 인재를 선발할 예정"이라며 "공정한 채용 과정을 지속 유지하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com