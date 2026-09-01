8월 수출 68.7% 급증한 982.5억달러…반도체 467억달러 '사상최대'

AI 핵심 요약beta
- 8월 수출이 982.5억달러로 68.7% 늘었다.
- 반도체 수출이 466.5억달러로 사상 최대를 기록했다.
- 무역흑자는 347.5억달러로 4개월 연속 40억달러를 넘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수입 635억달러…전년비 22.5%↑
무역수지 347.5억달러 흑자 달성
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 지난 8월 수출이 전년동월 대비 68.7%나 급증하면서 1000억달러에 육박했다.
특히 반도체 수출이 467억달러로 사상 최대치를 경신하면서 전체 수출 증가세를 견인했다.
1일 산업통상부에 따르면, 지난 8월 우리나라 수출액(잠정)은 982.5억달러로 전년동기 대비 68.7% 증가했다.
같은 기간 수입은 635.1억달러로 22.5% 증가했으며, 무역수지는 347.5억달러 흑자를 기록했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 72.5% 증가한 44.7억달러로 4개월 연속 40억달러를 상회했다.
우선 수출 현황을 보면, 20대 주력 수출품목 중 14개 품목 수출이 증가했다.
반도체 수출은 466.5억달러로 전년동월 대비 209%나 급증했다. 구굴·아마존 등 하이퍼스케일러의 설비투자 확대로 AI 인프라 수요가 견조하게 지속되면서 역대 최대 기록을 경신했으며, 3개월 연속 400억달러 이상을 기록했다.
컴퓨터(62.4억달러, +419.5%) 수출은 기업용 SSD의 핵심부품인 낸드 가격 상승세가 지속되면서 월기준 전 기간 역대 최대 실적을 경신했다. 무선통신기기(18.8억달러, +21.2%) 수출은 갤럭시 S26와 Z폴드·플립8 등 신제품 판매량이 증가하면서 10개월 연속 플러스를 이어갔다.
자동차 수출은 38.5억달러로 29.8%나 급감하면서 고전했다. 주요 업체의 여름휴가 시점이 지난해 7월 말에서 올해 8월 초로 달라지면서 기저효과와 부분파업으로 인한 생산차질 등의 영향으로 일시적으로 감소한 것으로 분석됐다. 선박(16.9억달러, -45.9%) 수출도 인도물량이 감소했다.
석유제품(68.4억달러, +65.3%) 및 석유화학(38.6억달러, +12.2%) 수출액은 호르무즈 해협 통행 불안에 따른 유가 상승으로 전년대비 높은 수출단가가 지속되면서 두 자릿수 증가율을 보였다. 다만 물량은 석유제품 2.2%, 석유화학 7.0% 감소했다.
이차전지 수출(6억달러, +24%)은 리튬 등 광물 가격 상승으로 단가가 회복세를 보이는 가운데, 전기차용 신규제품 주문 확대와 에너지저장장치(ESS) 시장 활성화 등 영향으로 4개월 연속 플러스를 기록했다.
철강 수출은 21.1억달러로 7.9% 증가했다. EU TRQ 도입 등으로 대EU 수출은 감소했으나, 미국의 AI데이터센터 건설 확대에 따라 판재류, 철강재 등이 증가하면서 3개월 연속 증가세를 유지했다.
일반기계 수출(35.3억달러, +1.8%)은 미국의 관세 및 글로벌 경쟁 강화 등에도 일부 품목 관세 인하 등 영향으로 보합세를 기록했다.
바이오헬스(14.1억달러, +22.3%) 수출은 바이오시밀러 제품군의 유럽 입찰 수주 성과가 물량 공급 확대 및 처방 증가로 이어지며 역대 8월 중 최대 실적을 기록했다. 화장품(13.1억달러, +52.1%)·농수산식품(9.8억달러, +1.5%) 수출도 K뷰티, K푸드에 대한 인식 제고와 선호도 증가 등의 영향으로 각각 역대 8월 중 최대 실적을 경신했다.
김정관 산업부 장관은 "반도체 수출 강세가 지속되는 가운데, 반도체 외 품목의 수출도 20%의 높은 증가율을 기록하고 있어, 우리 수출의 저변이 확대되고 있다는 점이 긍정적"이라고 평가했다.
dream@newspim.com