한샘, 무몰딩 프리미엄 욕실 '이지바스7' 출시

AI 핵심 요약beta
- 한샘은 1일 프리미엄 욕실 이지바스7을 출시했다.
- 이지바스7은 무몰딩 심리스와 조적 공법을 반영했다.
- 한샘은 이지바스5 흥행을 바탕으로 라인업을 확장했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한샘은 최신 욕실 트렌드를 반영해 무몰딩 심리스 디자인과 조적 공법을 집약한 프리미엄 욕실 '이지바스7'을 출시했다고 1일 밝혔다.
한샘은 지난 2월 '살면서 2일만에 간편 시공' 컨셉의 '이지바스' 시리즈를 첫 론칭했다. 첫 모델인 '이지바스5'는 출시 단 2개월 만에 매출 3.8배 상승이라는 높은 성과를 거두며 시장에 안착했다.
한샘은 이러한 이지바스5 성과에 힘입어 최근 욕실 인테리어 트렌드로 떠오른 '커스텀 프리미엄' 시장 공략을 위해 이지바스 라인업을 프리미엄급으로 확대하며 '이지바스7'을 새롭게 선보인다.
'이지바스7'은 시각적 이음새를 최소화하는 무몰딩 디자인과 호텔 같은 분위기를 연출하는 조적 구조에 대한 고객 니즈를 반영, 기존 이지바스5 대비 한 단계 업그레이드된 신소재와 신공법의 프리미엄 욕실로 기획됐다.
한샘 관계자는 "이지바스7은 고급스러운 무몰딩과 조적 인테리어를 원하면서도 긴 공사 기간과 정교하지 못한 마감으로 망설이던 고객을 위한 최적의 프리미엄 솔루션"이라며 "앞으로도 차별화된 신소재와 혁신 공법을 바탕으로 프리미엄 욕실 시장의 새로운 기준을 제시해 나갈 것"이라고 전했다.
tack@newspim.com