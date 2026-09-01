"출시 한달만에"…롯데웰푸드 꼬깔콘 쌈장삼겹살맛, 품절대란

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 7월 말 꼬깔콘 쌈장삼겹살맛을 출시했다
- 출시 한 달 만에 초기 물량을 모두 소진했다
- 2030세대 호응과 SNS 확산으로 수요가 급증했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드의 신제품 '꼬깔콘 쌈장삼겹살맛'이 출시 한 달 만에 당초 3개월 판매를 예상해 준비한 초기 물량을 모두 소진하며 인기몰이 중이다.
지난 7월 말 '야장' 콘셉트를 적용해 선보인 이 제품은 출시 한 달여 만에 납품 기준 21만 봉이 판매됐다. 예상보다 빠른 판매 속도에 대형마트 등 일부 판매처에서는 매장 재고가 동나는 사례도 나타났다. 대형마트 기준 점당 하루 평균 50개 이상 판매되는 등 통상 인기 스낵 기준(두 자릿수)을 크게 웃도는 속도를 보이고 있다.
인기 배경에는 2030세대 중심의 야장 트렌드를 반영해 '쌈장'을 맛 소재로 활용하고 '쌈장삼겹살맛'이라는 직관적 제품명으로 호기심을 자극한 점이 꼽힌다. 소비자들이 쌈장에 찍어 먹거나 고기와 쌈을 싸 먹는 등 자신만의 방식으로 즐기는 후기가 SNS에서 확산된 것도 화제성을 높였다. 배우 오정세를 모델로 한 '우리 시대의 낭만 스낵' 캠페인과 '낭만포차' 팝업, 을지로 만선호프 협업 등 마케팅도 인기에 힘을 보탰다.
인기 확산으로 꼬깔콘 브랜드 전체 수요도 늘면서 롯데웰푸드는 생산라인을 최대한 가동하고 있다.
롯데웰푸드 관계자는 "SNS를 통한 소비자들의 자발적인 입소문과 재미있는 후기들이 이어지며 예상보다 훨씬 빠른 속도로 준비한 물량이 소진됐다"며 "현재 쌈장삼겹살맛을 비롯해 꼬깔콘 제품 전반의 수요가 증가하고 있어 생산라인을 최대한 가동하며 소비자들의 뜨거운 반응에 대응하고 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com