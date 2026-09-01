이랜드파크, '그랜드 켄싱턴 설악비치' 개관 앞두고 서비스 교육 본격화

AI 핵심 요약beta
- 이랜드파크가 1일 그랜드 켄싱턴 설악비치 개관 대비 교육을 했다.
- 8월 25일부터 28일까지 임직원 30여 명이 실무 훈련을 받았다.
- 선제 대응과 개인화 서비스 기준을 고도화하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드파크가 오는 10월 최초로 선보이는 럭셔리 리조트 '그랜드 켄싱턴 설악비치'의 성공적인 개관을 위해 실무 중심의 서비스 교육 혁신에 나섰다고 1일 밝혔다. 지난 8월 25일부터 28일까지 4일간 임직원을 대상으로 진행된 이번 교육은 직원들의 적극적인 참여 속에 성황리에 마무리됐다.
교육은 2024년 신설된 '서비스 혁신팀' 주관으로 객실·식음·조리 등 고객 접점 임직원 30여 명을 대상으로 진행됐으며, 국내 5성급 및 글로벌 체인 호텔에서 럭셔리 호텔 개관과 국빈·VIP 응대 등을 경험한 전문가들이 다수 참여했다.
이번 훈련은 단순 지식 전달이 아닌 '개인화 서비스'를 구현하는 시뮬레이션 방식을 적용한 것이 특징이다. 직원들은 고객과 직원 역할을 번갈아 맡으며 상황별 대화와 업무 흐름을 실습했고, 고객이 요청하기 전 필요한 부분을 먼저 파악해 즉각 대응하는 '선제적 대응' 훈련에 집중했다. 시뮬레이션 후에는 화법, 시선 처리, 동선 등 비언어적 커뮤니케이션과 그루밍 스탠다드까지 세부 점검하는 현장 밀착형 피드백이 이어졌다.
그랜드 켄싱턴 설악비치는 이번 교육을 시작으로 직무별 서비스 기준을 고도화해 실제 영업 현장에 전면 확대 적용할 계획이다.
그랜드 켄싱턴 설악비치 관계자는 "럭셔리 리조트의 경쟁력은 고객이 투숙하는 동안 경험하는 서비스에서 완성된다"며 "고객이 말하지 않아도 필요한 부분을 먼저 살피는 서비스를 통해 그랜드 켄싱턴만의 럭셔리 경험을 선보이겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com