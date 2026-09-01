유유제약, 제천공장 생산공정에 로봇 도입…자동화 확대

AI 핵심 요약beta
- 유유제약이 1일 제천공장 생산공정에 로봇 자동화를 도입했다.
- 유유제약은 첨단제조로봇 실증사업에 선정돼 AI 비전 검사기 등을 적용했다.
- 수작업이던 2차 포장공정을 자동화해 생산성 향상을 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유제약이 제천공장 생산공정에 로봇 자동화를 도입한다.
유유제약은 산업통상부 산하 한국로봇산업진흥원이 주관하는 첨단제조로봇 실증사업에 선정됐다고 1일 밝혔다.
유유제약은 이번 사업을 통해 오메가 연질캡슐 전문의약품의 2차 포장공정에 인공지능(AI) 비전 검사기와 다관절 로봇 등을 도입할 계획이다.
구체적으로 멀티비전 자동 어그리게이션과 박스 제품 입상, 제함, 봉함, 라벨 부착 등의 공정을 자동화한다. 해당 공정은 현재 수작업으로 운영되고 있다.
첨단제조로봇 실증사업은 로봇공정모델 실증을 통해 제조업의 디지털 전환을 지원하는 사업이다. 로봇 활용이 필요한 제조업종을 대상으로 최대 2억원의 국비가 지원된다.
로봇공정모델은 로봇을 활용한 제조공정 분석과 로봇시스템 구성, 설계도면, 운영 프로세스 등을 담은 제조로봇 활용 기술 매뉴얼이다.
박노용 유유제약 대표는 "생산공정 로봇 도입을 통해 생산성 향상과 불량률 개선, 원가 절감 등을 기대하고 있다"며 "작업자의 부담을 줄이고 생산 운영의 유연성을 확보하는 데도 활용할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com