제천국제음악영화제 3일 개막…송중기·유해진·박소담 등 참석

AI 핵심 요약beta
- 제22회 제천국제음악영화제가 3일 제천서 개막했다
- 장도연·문상민이 사회를 맡고 송중기·유해진 등이 참석했다
- 영화제는 8일까지 51개국 189편과 37팀 공연을 선보인다
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51개국 189편 상영·37개 팀 공연…8일까지 개최
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 제22회 제천국제음악영화제(JIMFF)가 오는 3일 오후 7시 30분 제천예술의전당 여름광장에서 개막식을 열고 6일간의 일정에 들어간다.
1일 영화제에 따르면 개막식 사회는 방송인 장도연과 배우 문상민이 맡는다. 올해 영화제 홍보대사인 '짐페이스' 안재홍을 비롯해 국내외 영화인들도 참석할 예정이다.
레드카펫에는 김종관·김홍준·박찬욱·장철수·정지영·하명중 감독이 참석한다. 배우 김민, 김민재, 김설현, 김의성, 다현, 박소담, 손호준, 송중기, 송희준, 심은경, 엄태구, 유해진, 이엘, 이재준, 장영남, 전석호, 정건주 등도 제천을 찾는다.
국내 영화제 관계자들도 자리한다. 신철 부천국제판타스틱영화제 집행위원장과 엄홍길 울산울주세계산악영화제 관계자 등이 개막식에 참석한다.
올해 제천영화음악상 수상자인 중국 영화음악가 자오지핑도 무대에 오른다. 영화제는 자오지핑의 대표작 '황토지', '국두', '홍등', '패왕별희' 등 4편을 특별 상영한다.
개막작 '콩고 보이'를 연출한 라피키 파리알라 감독도 참석한다. 뮤지션으로도 활동하는 파리알라 감독은 개막식에서 자신의 작품과 음악에 대한 이야기를 관객들에게 전할 예정이다.
이 밖에도 라이언 부스, 마카베 유키노리, 샤오빙, 세실리아 강, 소피 헬드만, 티차 코비, 라이너 프리멜 감독과 MC 넴, 클레르 슈스트, 키시이 유키노 배우 등이 참석한다.
개막식에서는 공연에 이어 이상천·이장호 공동 조직위원장의 개막 선언과 장항준 집행위원장의 인사가 진행된다. 안재홍의 무대인사와 2026 제천영화음악상 시상, 경쟁 부문 심사위원 및 개막작 소개도 이어진다.
올해 영화제는 '플라이 투게더(Fly Together)'를 슬로건으로 오는 3일부터 8일까지 제천시 일대에서 열린다. 51개국 189편의 영화와 37개 팀의 공연을 선보인다.
영화는 제천문화극장과 제천영상미디어센터 봄, 엽연초살롱 등에서 상영한다. 공연은 제천예술의전당 여름광장과 제천역 앞, 의림지역사박물관 앞 등에서 진행된다. 제천뮤직필름마켓은 하소생활문화센터 산책과 엽연초잔디마당 등에서 열린다.
개막식은 네이버 치지직을 통해 생중계된다.
taeyi427@newspim.com