LG에너지솔루션, 美서 탄산리튬 8만톤 확보…북미 공급망 강화

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 1일 美 스맥오버와 계약했다
- 2029년부터 10년간 탄산리튬 8만톤을 받는다
- 북미 공급망 강화와 ESS 수요 대응에 나섰다
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전기차 180만대 생산 규모…ESS·LFP 수요 확대 선제 대응
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=LG에너지솔루션이 미국 리튬 전문 개발업체와 장기 공급 계약을 체결하며 북미 핵심 광물 공급망 강화에 나선다.
LG에너지솔루션은 미국 스맥오버 리튬(Smackover Lithium)과 탄산리튬 장기 공급 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.
스맥오버 리튬은 미국 리튬 전문 개발업체 스탠다드 리튬(Standard Lithium)과 노르웨이 국영 에너지 기업 에퀴놀(Equinor)이 설립한 합작법인이다.
이번 계약에 따라 LG에너지솔루션은 스맥오버 리튬이 본격적인 양산에 돌입하는 2029년부터 10년간 총 8만톤 규모의 탄산리튬을 공급받는다. 이는 1회 충전으로 500km 이상 주행할 수 있는 고성능 전기차 약 180만대를 생산할 수 있는 물량이다.
스맥오버 리튬은 미국 아칸소주에서 추진 중인 '남서부 아칸소 프로젝트'에 직접리튬추출(DLE) 기술을 적용해 탄산리튬을 생산할 예정이다. DLE는 염수에서 리튬을 직접 추출하는 방식으로, 기존 방식 대비 탄소 배출과 환경 부담을 줄일 수 있는 기술로 평가된다.
LG에너지솔루션은 이번 계약을 통해 북미 에너지저장장치(ESS) 시장 확대에 따른 탄산리튬 수요 증가에 선제적으로 대응한다는 방침이다.
탄산리튬은 리튬인산철(LFP) 배터리를 비롯해 삼원계 배터리의 핵심 원재료로 사용된다. 특히 북미에서 데이터센터와 전력망을 중심으로 ESS 수요가 확대되면서 현지 배터리 소재 공급망 확보의 중요성도 커지고 있다.
LG에너지솔루션은 미국에서 친환경 공법으로 생산되는 탄산리튬을 확보함에 따라 북미 현지 공급망 경쟁력을 높이고 미국 인플레이션 감축법(IRA) 등 정책 환경에도 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
현재 LG에너지솔루션은 북미에서 총 8개의 생산시설을 구축·운영하고 있다. 회사는 이번 계약을 통해 현지 원재료 조달부터 배터리 생산까지 이어지는 공급망 체계를 한층 강화한다는 계획이다.
이강열 LG에너지솔루션 구매센터장 전무는 "스맥오버 리튬과의 이번 파트너십은 북미 전략 시장에서 친환경적으로 생산된 핵심 광물을 확보해 공급망 안정성을 고도화한 의미 있는 성과"라며 "미국 현지 생산과 원재료 조달을 통해 한층 경쟁력 있고 지속가능한 제품을 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.
LG에너지솔루션은 글로벌 주요 광물 생산업체와 장기 공급 계약도 확대하고 있다. 칠레 SQM과 총 10만톤 규모의 수산화·탄산리튬 공급 계약을 맺었으며, 호주 라이온타운(Liontown)과는 175만톤 규모의 리튬 정광 공급 계약을 체결했다.
heoneykim@newspim.com