부산시 '2026 조선해양 국제 컨퍼런스' 지정학·AI 자율운항 등 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 1일 해운대서 조선해양 콘퍼런스를 열었다.
- 8개국 400명이 지정학·탈탄소 전환을 논의했다.
- AI 자율운항·선박금융 대응 전략도 집중 점검했다.
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조선산업 대응 전략 공유·네트워크 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 해운대가 다시 세계의 시선을 끌어당기고 있다. 지정학과 탄소중립, AI 자율운항, 선박금융이 맞물린 조선·해운산업의 새 질서가 부산에서 논의된다.
부산시는 1일 오전 10시 해운대 윈덤 그랜드 부산 그랜드볼룸에서 '2026 조선해양 국제 컨퍼런스(Kormarine Conference 2026)'를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 '불확실성 속 항해: 지정학, 탈탄소 전환 그리고 조선산업의 미래'를 주제로 8개국에서 약 400명이 참석해 조선·해운산업의 현안을 점검하고 대응 방향을 모색한다. 시와 산업통상자원부가 공동 주최하고 한국조선해양기자재공업협동조합이 주관한다.
컨퍼런스는 기조연설과 3개 세션으로 구성해 지정학적 환경 변화, 국제 탈탄소 규제, 인공지능(AI) 기반 자율운항, 선박금융 구조 등 산업을 둘러싼 핵심 이슈를 집중적으로 다뤄진다.
개회식 이후 진행된 기조연설에서는 양창호 한국해운협회 상근부회장이 '지정학적 변화에 따른 한국 해운·조선산업의 협력 및 발전 방향'을 주제로 발표하며 국제 분쟁과 공급망 재편 속에서 국내 해운·조선이 취해야 할 협력 모델과 정책 과제를 제시한다.
세션1 '해운조선 환경규제 동향과 전망'에서는 국제해사기구(IMO)의 중기조치와 유럽연합(EU)의 환경규제 등 주요 감축 정책을 짚고 해운·항만 분야의 탄소중립 기술 전환 사례를 공유한다. 소형모듈원자로(SMR)의 해양·해운 산업 활용 가능성도 논의 대상에 올려 중장기 에너지 전략과 연계한 선박 운항 패턴 변화가 논의한다.
세션2 '조선 및 조선기자재의 신시장 동향'에서는 수소 로드맵과 연계된 친환경 선박 시장 전망, AI 기반 자율운항선박 학습데이터 플랫폼 구축 방향, 조선산업의 인공지능 전환(AX) 전략을 살펴본다. 액화천연가스(LNG) 펌프 기술과 기자재 분야의 고도화 필요성도 함께 논의하며, 국내 기업의 신시장 진출 전략을 점검한다.
세션3 '조선산업 경쟁력'에서는 주요국 조선산업 경쟁력 비교와 함께 한국과 일본의 선박금융 구조 차이를 분석한다. 중국 선박금융의 발전 현황을 검토하면서 글로벌 금융 환경 변화가 조선 수주 경쟁과 선박 투자에 미치는 영향을 진단하고 차세대 정책 대응 전략을 찾는 데 초점을 맞춘다.
시는 이번 컨퍼런스를 통해 조선·해운산업의 환경 변화와 기술·금융 분야 주요 이슈를 공유하고 국내외 산·학·연·관 전문가 간 교류를 확대하는 계기가 될 것으로 내다봤다.
박동석 첨단산업국장은 "지정학적 변화와 탈탄소 전환, AI·자율운항 등으로 조선해양산업의 환경이 빠르게 바뀌고 있는 상황에서 이번 컨퍼런스가 산업의 주요 현안을 공유하고 미래 대응전략을 함께 모색하는 자리로 기능하길 바란다"며 "부산이 조선해양산업 글로벌 네트워크를 강화하고 미래 논의를 주도하는 해양수도로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com