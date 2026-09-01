중러 정상 상하이협력기구서 결속 과시, 미국 견제 다극화 위해 협력

AI 핵심 요약beta
- 시진핑과 푸틴이 31일 SCO 회담서 협력강화를 논의했다.
- 두 정상은 중·러 관계 발전과 SCO 역할 확대를 강조했다.
- 푸틴은 관광·AI 협력 확대와 무비자 상시화 의지를 밝혔다.
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[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 상하이협력기구(SCO) 정상회의를 계기로 만나 양국 협력과 SCO의 국제적 역할 강화를 강조했다.
우크라이나 전쟁으로 서방과 대립하고 있는 러시아가 중국과의 전략적 결속을 재확인하는 동시에 SCO를 중심으로 '세계 다극화'에 힘을 싣겠다는 메시지로 풀이된다.
시 주석은 8월 31일 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 열린 2026년 SCO 정상회의 기간 푸틴 대통령과 정상 회담을 가졌으며, 회담에서 두 정상은 중·러 교류와 협력이 활발하게 전개되고 좋은 방향으로 발전하고 있다고 밝혔다고 신화통신이 1일 보도했다.
시진핑 주석은 지난 5월 푸틴 대통령의 중국 국빈방문 당시 양국 관계를 더욱 높은 수준으로 발전시키기 위한 전략적 방향을 설정했다며 양국 관련 부처가 이를 적극 이행해 상당한 성과를 거뒀다고 평가했다. 이어 양국의 전략적 지도와 공동 노력에 따라 중·러 관계의 기반이 더욱 견고해지고 발전 전망도 밝아질 것이라고 강조했다.
SCO의 역할 확대도 주요 의제로 제시했다. 시 주석은 SCO가 역내 안정 유지와 지역 발전 촉진이라는 중요한 임무를 맡고 있다면서 중국은 러시아를 비롯한 회원국들과 함께 조직의 발전 방향을 논의하고 SCO가 안정적으로 발전하도록 힘을 모으겠다고 밝혔다. 특히 "글로벌 거버넌스 개혁을 이끌고 평등하고 질서 있는 세계 다극화를 추진하는 힘"을 강화해야 한다고 강조했다.
푸틴 대통령도 중·러 관계를 국가 간 관계의 좋은 모델로 평가하며 양국이 SCO에서 단결과 협력을 강화하고 주도적 역할을 해야 한다고 화답했다. 그는 각국의 공동 노력으로 SCO가 국제적 영향력을 갖춘 활발하고 효율적인 지역협력 플랫폼으로 성장했다고 평가했다.
중러 양국은 이번 정상 회담에서 경제·관광 분야 협력 확대 의지도 확인했다. 푸틴 대통령은 무비자 제도 시행 이후 올해 상반기 양국 간 관광객 교류가 43% 증가했다며 중국과의 무비자 제도를 상시화하기 위한 작업에 나설 뜻을 밝혔다.
러시아 측은 인공지능(AI)과 디지털 혁신 분야에서 중국과의 협력 확대에 대해 적극적인 의사를 나타냈다. 중러 양국 정상은 우크라이나 전쟁 문제도 논의했지만 핵심 의제는 아니었던 것으로 전해졌다.
이번 회담은 러시아가 서방의 제재와 국제적 압박 속에서도 고립되지 않았다는 점을 대외적으로 과시하는 무대라는 분석도 나온다. 2001년 출범한 SCO는 올해 창설 25주년을 맞았으며 현재 중국·러시아·인도·이란·파키스탄과 중앙아시아 국가 등 10개 회원국과 15개 대화 파트너를 두고 있다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com