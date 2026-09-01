현대차, 임협 118일 만에 타결…잠정합의안 61.55% 찬성

AI 핵심 요약beta
- 현대차 노사가 1일 올해 임금협상을 최종 마무리했다.
- 조합원 투표에서 찬성 61.55%로 잠정합의안이 가결됐다.
- 기본급 10만원 인상과 성과금 등 합의했다.
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2년 연속 파업 끝 교섭 마무리…생산차질 5만5200대 추산
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 노사가 올해 임금협상을 최종 마무리했다. 파업과 10년 만의 전면파업까지 이어진 끝에 잠정합의안이 조합원 투표를 통과했다.
현대차 노조는 지난달 31일 전체 조합원 3만9638명을 대상으로 잠정합의안 찬반투표를 실시한 결과 투표자 3만1166명 가운데 1만9183명(61.55%)이 찬성해 가결됐다고 1일 밝혔다. 투표율은 78.63%였다.
합의안에는 기본급 10만원 인상과 성과금 400%+1270만원, 주식 15주, 복지포인트 50만원, 하계 휴가비 20만원 인상 등이 담겼다.
노사는 또 내년 하반기부터 2028년까지 기술직 500명을 신규 채용하고, 법 개정 시 임금피크제 확대 없이 정년 연장을 시행하기로 했다. 회사가 노조 측에 제기했던 손해배상·가압류도 모두 철회한다.
노사는 5월 6일 상견례 이후 111일 만인 지난달 25일 잠정합의안을 마련했다.
올해 교섭 과정에서 노조는 2년 연속 파업에 돌입했으며 8시간 전면파업을 포함해 조합원당 총 60시간 파업했다. 업계는 이에 따른 생산차질을 5만5200대, 매출 차질액을 최소 2조3000억원으로 추산하고 있다.
현대차는 "노사가 하반기 생산에 총력을 다하고 글로벌 최고 품질의 제품으로 고객 성원에 보답하겠다"고 밝혔다.
chanw@newspim.com