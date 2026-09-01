[오늘의 정치일정] 9월 1일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 31일 청와대서 국무회의를 주재했다
- 외교·통일·국방·보훈 장관도 국무회의에 참석했다
- 여야 지도부는 국회 정기회 개회식에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제38회 국무회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
14:00 국회 정기회 개회식
-1차관
통상업무
-2차관
14:00 국회 정기회 개회식
<통일부>
-장관
10:00 국무회의 참석
14:00 정기국회 개회식 참석
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의 참석
14:00 정기국회 개회식 참석
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의 참석
14:00 정기국회 개회식 참석
18:30 고려대학교 아남민국 모의국회
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당 대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
14:00 정기국회 개회식 / 국회 본회의장
15:00 경찰개혁추진단 1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 정보위원회 전체회의 / 국회 본관 647호
13:30 정기국회 개회식 사전환담 / 국회 본관 국회의장 접견실
14:00 정기국회 개회식
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
14:00 제439회 국회(정기회) 개회식(국회 본회의장)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 국회 정보위원회 전체회의(국회 본관 647호)
14:00 제439회 국회(정기회) 개회식(국회 본회의장)
<개혁신당>
-천하람 당대표 권한대행
통상일정
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:20 SBS라디오, 김태현의 정치쇼 출연
09:30 의원총회(본관224호)
10:00 2026 부동산세제개편 긴급 간담회(본관316호)
14:00 정기회 개회식
-김준형 원내대표
09:30 의원총회(본관224호)
10:00 2026 부동산세제개편 긴급간담회(본관316호)
14:00 정기회 개회식