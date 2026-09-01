서울시 '서울 웰니스 관광 100선' 선정...관광 상품·프로그램 연계 확대

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 1일 서울 웰니스 관광 100선을 선정했다.
- 쉼·맛·멋 3개 분야 100곳을 추려 관광콘텐츠로 만들었다.
- 10월 29일 서울웰니스트래블위크와 연계해 체험을 연다.
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'2026 서울웰니스트래블위크'서 100선 대표 콘텐츠 소개
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 바쁜 일상 속 휴식과 힐링을 선사할 대표 명소 '서울 웰니스 관광 100선'을 선정했다고 1일 밝혔다.
올해 2회째를 맞은 서울 웰니스 관광 100선은 ▲쉼(힐링·명상, 자연치유, 의료·한방, 스테이) 52곳 ▲맛(푸드) 17곳 ▲멋(뷰티·스파, 문화예술) 31곳 등 3개 분야로 구성됐다.
서울의 자연환경과 문화자산을 비롯해 의료·한방, 식문화, 뷰티, 문화예술 등을 웰니스 관점에서 관광 콘텐츠로 발굴한 것이 특징이다. 공개모집과 전문가·시민 추천을 통해 접수된 217곳을 대상으로 서면평가와 현장실사를 거쳐 100곳을 추렸다.
올해 선정 주제는 '서울이 다음 웰니스를 정의한다(Seoul, Defines the next wellness)'이다. 전통과 현대, 자연과 도시가 공존하는 서울의 특성을 활용해 새로운 웰니스 관광 경험을 제시한다는 의미를 담았다.
선정된 100곳은 오는 10월 29일 개막하는 '2026 서울웰니스트래블위크'와 연계된다. 행사 기간에는 관광객이 서울의 '쉼·맛·멋'을 직접 경험할 수 있는 체험 프로그램이 운영된다.
대표적으로 '쉼' 분야에 선정된 봉은사에서는 야간 사찰 명상 프로그램을 선보인다. '맛' 분야의 필경재에서는 500년 전통 한옥에서 궁중음식과 한정식을 즐기고 한지 특별전시를 관람할 수 있다. '멋' 분야의 보스턴체임버 살롱에서는 한국음악 버스킹 공연이 진행될 예정이다.
올해 행사는 개최지인 강남구의 지역적 특색을 살린 프로그램도 마련한다. 국제 전시 기획 전문가인 안강은 이네 아트매니지먼트 대표가 지역디렉터로 참여해 강남 지역의 웰니스 관광자원을 발굴하고 특화 프로그램을 기획했다.
서울시는 성장하는 글로벌 웰니스 시장을 겨냥해 관련 관광산업 육성에도 나선다. 시에 따르며 세계 웰니스 시장은 2024년 약 6조7000억달러에서 2029년 약 10조달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 웰니스 관광객의 1인당 평균 지출액은 1601달러로 일반 관광객(1185달러)보다 약 35% 높은 것으로 나타났다.
서울시는 의료·뷰티·한방·미식·문화예술 등 다양한 자원을 결합한 '도심형 웰니스' 관광을 육성한다는 계획이다. 특히 의료관광과 연계해 시술·치료뿐 아니라 회복과 휴식까지 관광객의 여정 전반을 아우르는 관광 콘텐츠로 확장한다.
조성호 서울시 관광체육국장은 "이번에 선정된 서울 웰니스 관광 100선과 서울웰니스트래블위크를 발판 삼아 서울이 글로벌 웰니스 관광 시장을 선도하는 핵심 도시로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com