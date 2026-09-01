AI로 매출 늘린 中企 찾는다...중기부, '우수사례 공모전' 후보 모집

AI 핵심 요약beta
- 중기부와 중진공이 1일 AI 우수사례 공모를 시작했다
- 중소기업·소상공인 AI 성과와 지역 확산 유공을 찾는다
- 수상기업에 장관상과 지원 가점을 주고 연말 시상한다
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지역 AI 확산 유공자·기관에 장관 표창
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 인공지능(AI)을 도입해 생산성을 높이고 비용을 줄이는 등 경영 성과를 창출한 중소기업과 소상공인을 발굴한다.
중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 오는 21일까지 '2026년 중소기업 AI 전환 우수사례 공모전' 참가 기업과 '지역 중소기업 AI 활용·확산 유공 포상' 후보자를 모집한다고 1일 밝혔다.
이번 공모와 포상은 AI 도입을 통해 경영 성과를 낸 중소기업·소상공인의 사례를 확산하고 지역 중소기업의 AI 전환과 생태계 발전에 기여한 개인·기관을 발굴하기 위해 마련됐다. 지난해에 이어 두 번째로 진행된다.
우수사례 공모전에는 AI 기술을 도입·활용해 생산성 향상과 품질 개선, 비용 절감, 매출 증가, 신규 사업모델 창출 등의 성과를 낸 중소기업과 소상공인이 참여할 수 있다.
중기부와 중진공은 AI 도입 사례의 혁신성과 확장 가능성, 지속가능성 등을 평가해 총 10개사를 선정한다. 대상 1개사와 최우수상 2개사, 우수상 2개사에는 중기부 장관상을, 장려상 5개사에는 중진공 이사장상을 수여한다.
수상 기업에는 중기부 기술개발 지원사업 선정 과정에서 가점을 부여한다. AI 도입 성과는 우수 사례집에 수록해 AI 활용을 검토하는 다른 중소기업이 참고할 수 있도록 할 계획이다.
지역 중소기업 AI 활용·확산 유공 포상은 '지역 주도형 AI 대전환' 등 중기부 정책사업에 참여해 지역 기업의 AI 도입을 촉진하거나 지역 AI 생태계 활성화에 기여한 개인과 기관·단체가 대상이다.
개인 부문은 AI 도입·활용의 혁신성과 성과, 중소기업 AI 전환 지원 기여도 등을 평가한다. 기관·단체 부문은 지역 AI 사업 추진 성과와 협업 체계, AI 생태계 조성 기여도 등을 심사한다. 포상 규모는 중기부 장관 표창 8점이다.
공모전 참여 기업은 신청서와 AI 도입 우수사례 등을 소재지를 관할하는 지방중소벤처기업청 담당자에게 전자우편으로 제출하면 된다. 유공 포상 신청은 중진공 제조AI지원처 전자우편으로 접수한다.
수상 기업과 유공자는 연말 시상식에서 포상한다. 우수사례 발표 등을 통해 현장 중심의 AI 활용 모델과 주요 성과도 공유할 예정이다.
황영호 중기부 기술혁신정책관은 "중소기업 현장에서 실질적인 성과를 거둔 AI 활용 모델을 널리 알리고 지역의 AI 전환을 위해 노력해 온 개인과 기관·단체의 성과를 확산하는 계기가 되길 기대한다"며 "중소기업과 소상공인이 AI를 활용해 생산성과 경쟁력을 높일 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com