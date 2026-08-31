세종교육청, 차기 교육금고 공개경쟁 공고...9월 4일 설명회

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 31일 차기 교육금고 공개경쟁을 공고했다.
- 차기 금고는 2027년 1월 1일 시작해 2030년 12월 31일 끝난다.
- 11월 중 최고점 기관을 선정해 교육금고를 지정할 예정이다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 내년부터 4년간 교육청 자금을 관리할 차기 교육금고 선정에 나선다.
시교육청은 현 교육금고 약정기간이 오는 12월 31일 만료됨에 따라 차기 교육금고 지정을 위한 공개경쟁 공고를 진행한다고 31일 밝혔다.
차기 교육금고는 2027년 1월 1일부터 2030년 12월 31일까지 4년간 운영되며 단일금고로 지정된다.
신청 자격은 '은행법' 및 '지방회계법' 제38조 제1항에 따른 금융기관으로 세종시 관내에 본점 또는 지점을 둔 금융기관이면 참여할 수 있다.
시교육청은 다음 달 4일 입찰 참여 희망 금융기관을 대상으로 금고 지정 관련 설명회를 열고 16~17일 제안서를 접수한다.
제안서 접수가 끝나면 공정하고 투명한 심사를 위해 공인회계사와 세무사 등 외부위원이 과반수로 참여하는 금고지정심의위원회를 구성해 금융기관별 제안서를 평가한다.
제안서 평가는 총 100점 만점으로 금융기관의 대내외적 신용도 및 재무구조의 안정성 30점, 교육청에 대한 대출 및 예금금리 22점, 교육수요자 및 교육기관의 이용 편의성 20점, 금고업무 관리능력 21점, 교육기관에 대한 기여 및 교육청과의 협력사업 7점 등 5개 평가항목과 18개 세부항목으로 진행된다.
최고 점수를 받은 금융기관이 차기 교육금고로 지정되며 결과는 늦어도 11월 중 확정될 예정이다.
자세한 내용은 재무행정과로 문의하거나 시교육청 홈페이지에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.
정영권 재무행정과장은 "세종시교육청의 자금을 4년간 책임질 교육금고를 공정하고 투명한 절차에 따라 선정하겠다"며 "금융기관의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com