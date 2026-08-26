'시민이 교육감 공약 점검'…세종교육청, 공약이행평가단 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 26일부터 공약이행평가단을 모집했다.
- 시민과 교육전문가 30여명이 공약 추진과 이행을 점검한다.
- 평가단 의견은 공약 개선과 정책 반영에 활용한다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 교육감 공약의 추진 과정과 이행 상황을 직접 점검·평가하는 공약이행평가단을 구성한다.
시교육청은 26일부터 다음 달 4일까지 '제5대 교육감 제1기 공약이행평가단'에 참여할 시민과 교육전문가 30여명을 공개 모집한다고 밝혔다.
평가단은 공약 이행 과정의 투명성과 책임성을 높이고, 시민의 다양한 의견을 공약 추진 과정에 반영하는 역할을 맡는다.
공약 이행계획과 추진 상황을 살펴보고 이행 실적 평가, 계획 변경 사항 심의 등 공약사업 개선 방안과 정책 의견을 제시한다.
임기는 2028년 6월 30일까지다. 이후 교육감 임기까지 한 차례 더 평가단을 구성할 예정이다.
모집 대상은 세종교육 정책에 관심 있는 교육전문가와 공고일 기준 세종시에 주민등록상 주소를 둔 시민이다. 학부모와 교직원도 지원할 수 있으며, 지역 제한 없이 교육 분야 전문가의 참여도 받는다.
참여 희망자는 시교육청 홈페이지 고시·공고란에서 신청서를 내려받아 방문 또는 전자우편으로 제출하면 된다. 모집 인원과 선정 방법, 제출 서류 등 자세한 사항은 공고문에서 확인할 수 있다.
교육청은 평가단의 점검 결과와 정책 제안을 공약사업 담당 부서와 공유하고 공약 추진 과정에 반영할 계획이다.
현재 제5대 교육감 공약 37개에 대한 이행계획을 수립 중이며, 향후 공약 추진 상황과 평가 결과를 교육청 홈페이지를 통해 공개할 예정이다.
박병관 미래기획관은 "교육감 공약은 시민과 약속인 만큼 추진 과정과 이행 상황을 시민의 눈높이에서 점검하는 것이 중요하다"며 "공약이행평가단이 시민과 교육전문가의 다양한 의견을 교육정책에 반영하는 소통 창구가 되길 기대한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com