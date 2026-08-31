김성제 의왕시장 "돗자리 문화살롱, 가을밤 도심 공원서 소중한 추억 만들길"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 9월 5일 백운호수공원서 돗자리 문화살롱을 연다
- 팝페라·국악 공연 뒤 영화 왕과 사는 남자를 상영한다
- 푸드트럭도 운영되며 우천 시 영화 상영은 취소될 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
돗자리만 지참하면 누구나 무료 관람...팝페라·퓨전국악 및 영화 상영
푸드트럭 운영으로 먹거리 제공...우천 시 영화 상영 취소될 수 있어
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 오는 9월 5일 백운호수공원 잔디광장에서 시민들을 위한 야외 문화행사인 '돗자리 문화살롱'을 연다고 31일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 가을철을 맞아 도심 속 공원에서 시민 누구나 돗자리를 지참해 공연과 영화를 무료로 즐길 수 있도록 기획됐다.
행사 당일 오후 6시 30분부터 7시 20분까지는 팝페라 가수 구현모와 퓨전국악밴드 '국악인가요'의 무대가 펼쳐진다. 이어 오후 7시 30분부터 9시 30분까지는 영화 '왕과 사는 남자'가 상영될 예정이다.
현장에는 다채로운 먹거리를 유료로 이용할 수 있는 푸드트럭 공간도 함께 운영된다.
김성제 의왕시장은 "가을밤 가족, 이웃과 함께 돗자리 문화살롱을 즐기며 뜻깊은 추억을 만드시길 바란다"며 "앞으로도 시민 일상에 문화와 여유가 스며들 수 있는 프로그램을 다각도로 확대해 나가겠다"고 전했다.
한편 야외 행사 특성상 우천 시에는 영화 상영이 취소될 수 있다. 자세한 사항은 의왕시 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com