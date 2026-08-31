국립아시아문화전당, '제19회 아랍문화제' 내달 8일 개최

AI 핵심 요약beta
- ACC가 9월 8일 제19회 아랍문화제를 연다
- 한국·레바논 수교 45주년 기념 무대다
- 전남국악단과 레바논 무용단이 공연한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 오는 9월 8일 국립아시아문화전당(ACC)에서 '제19회 아랍문화제'가 열린다.
31일 ACC에 따르면 아랍문화제는 한국-레바논 45주년 수교를 기념해 양국의 문화적 교류를 깊이 있게 다루는 프로그램으로 구성됐다.
이집트 출신 방송인 새미 라샤드가 사회를 맡으며 '멀고도 가까운 아랍의 문화'를 친근하게 소개하며 그동안 잘 알려지지 않았던 일상 속 아랍 이야기를 전한다.
이어 대한민국 전통 공연으로 전남국악단이 무대에 올라 '한영숙-박재희류 태평무'와 '진도북놀이'를 선보인다. 태평무는 나라의 안녕과 평화를 염원하는 마음을 담은 춤으로, 절제된 호흡과 화려한 발 디딤의 조화가 특징이다.
이후 선보이는 진도북놀이는 북을 어깨에 메고 양손의 북채로 가락에 맞춰 추는 '양북춤'으로 투박하면서도 세련된 춤사위를 보여준다.
마지막으로 레바논 공연단 '하야킬 바알벡'이 무대에 올라 전통춤 '답카'를 선보인다.
고대 로마 시대 신전 유적지로 유명한 바알벡의 이름을 딴 이 무용단은 지난 1991년 창단 이후 지중해의 역사와 생명력을 춤으로 승화시켜 왔다.
지난해 12월에는 레오 14세 교황의 첫 해외 순방 당시 레바논 대통령궁 광장 공식 환영 행사 무대에 올라 폭우 속에서도 강렬한 답카 공연을 펼쳐 세계적인 찬사를 받은 바 있다.
관람은 무료이며 내달 1일부터 ACC 누리집을 통한 사전 신청이나 오는 8일 현장 접수로 가능하다.
bless4ya@newspim.com