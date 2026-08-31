딥큐어, '복강경 신장신경차단술 국내 임상 결과' 발표

AI 핵심 요약beta
- 딥큐어가 31일 하이퍼큐어 국내 임상 결과를 ESC 2026에서 발표했다.
- 저항성 고혈압 환자 시술 3개월 뒤 수축기 혈압이 28.6mmHg 줄었다.
- 딥큐어는 FDA IDE를 제출하고 글로벌 협력과 상용화를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 메드테크 기업 딥큐어가 복강경 기반 혈관외 신장신경차단술(eRDN) 시스템 '하이퍼큐어(HyperQure)'의 국내 임상 결과를 유럽심장학회 연례학술대회(ESC Congress 2026)에서 발표했다.
31일 딥큐어에 따르면 박혁진 전남대학교 의과대학 순환기내과 교수는 30일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 ESC Congress 2026의 '고혈압 치료(Hypertension treatment)' 세션에서 저항성 고혈압 환자를 대상으로 하이퍼큐어 시술 후 24시간 활동혈압(ABP) 변화를 관찰한 연구 결과를 공개했다.
이번 연구는 3가지 이상의 항고혈압제를 복용하고도 혈압이 조절되지 않는 저항성 고혈압 환자를 대상으로 한 최초 인체 임상(FIH) 연구다.
연구에는 전남대병원을 비롯해 ▲서울대병원 ▲분당서울대병원 ▲세브란스병원 ▲한양대병원 ▲서울아산병원 ▲서울성모병원 등 국내 상급종합병원 순환기내과 연구진이 참여했다.
임상 결과 하이퍼큐어 시술을 받은 환자의 24시간 평균 수축기 혈압(ASBP)은 시술 전 154mmHg에서 시술 3개월 후 125.4mmHg로 평균 28.6mmHg 감소했다. 24시간 평균 이완기 혈압(ADBP)은 같은 기간 98.7mmHg에서 79.2mmHg로 평균 19.5mmHg 낮아졌다.
회사 측은 시술 후 24시간 전 주기에 걸쳐 혈압 감소가 관찰됐다고 설명했다. 연구진은 심뇌혈관 질환 발생 위험이 상대적으로 높은 것으로 알려진 '아침 혈압 급상승(Morning BP surge)' 구간에서도 혈압 상승 억제 효과가 나타났다고 분석했다.
박 교수는 "이번 임상을 통해 혈관외 접근 방식의 RDN 시술이 주·야간 및 아침 시간대 혈압 상승을 효과적으로 억제함을 실증했다"며 "24시간 지속적인 혈압 관리가 필요한 저항성 고혈압 환자들에게 하이퍼큐어가 하나의 치료 대안이 될 수 있음을 보여주는 데이터"라고 말했다.
딥큐어는 미국 식품의약국(FDA) 시판 전 승인(PMA) 절차를 위한 임상시험계획(IDE)을 제출한 상태다. 이번 임상 데이터를 바탕으로 글로벌 메드테크 기업들과 전략적 파트너십과 상용화 방안을 논의할 예정이다.
dconnect@newspim.com