홍지선 국토장관 후보자 "선호입지 주택 공급…시장에 확실한 시그널"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토부 장관 후보자가 31일 양질의 주택 신속 공급을 강조했다
- 서울 주택공급은 서울시와 협의해 실행력을 높이겠다고 밝혔다
- 철도·도로·공항 계획은 11월 전후 결정될 전망이다
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 홍지선 국토교통부 장관 후보자가 선호 입지에 양질의 주택을 신속하게 공급하고 이미 발표된 공급대책이 실제 착공과 입주까지 이어질 수 있도록 실행력을 높이겠다고 강조했다.
31일 세종시 정부세종청사에서 기자들과 만난 홍지선 국토교통부 장관 후보자는 "우선 선호 입지의 양질의 주택을 신속하게 공급하고 특히 청년과 신혼부부의 주거 안정에 세심한 관심을 기울이도록 하겠다"며 이같이 말했다.
수도권 주택시장 안정 방안과 관련해서는 정책의 일관성과 예측 가능성을 강조했다. 정부가 발표한 주택공급 계획을 단순한 목표에 그치지 않고 실제 현장에서 체감할 수 있는 공급으로 연결하겠다는 것이다.
홍 후보자는 "주택 정책은 국민의 생활과 시장의 기대에 큰 영향을 미치는 정책"이라며 "무엇보다 일관성 있는 정책과 예측 가능한 정책이 필요하다"고 말했다.
그러면서 "정부에서 발표한 주택 공급을 신속하게 이행하되 실제 현장에서 착공되고 입주에 이르기까지 실행력 있는 정책이 되도록 속도를 높이겠다"며 "시장에 중요한 시그널이 되도록 하겠다"고 강조했다.
홍 후보자는 경기도에서 근무한 경험을 바탕으로 중앙정부와 지방정부 간 정책 조율에 나서겠다는 뜻도 내비쳤다.
홍 후보자는 "지방정부에서 많이 근무하면서 중앙 정책이 지방정부에 내려와 어떻게 현장에 반영되고 작동하는지 충분히 경험했다"며 "중앙정부에서 정책을 추진하면서 서울시와 충분히 사전에 협의해 정책이 현장에서 작동할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
국가균형발전과 교통 인프라 격차 해소도 주요 과제로 제시했다. 지역 메가 프로젝트를 지원하고 교통 인프라를 확충해 지역 주도 성장의 기반을 강화하는 한편 미래 모빌리티 산업에서도 본격적인 성과를 내겠다는 구상이다.
홍 후보자는 "국가균형발전과 지역 간 교통 인프라 격차 해소를 위해 메가 프로젝트 지원과 교통 인프라 확충 등을 통해 지역 주도 성장의 토대를 공고히 하겠다"며 "그동안 역점적으로 진행해온 미래 모빌리티 산업에서도 성과를 본격적으로 창출해 내도록 하겠다"고 말했다.
잇따른 안전사고와 관련해서는 안전관리 강화를 약속했다. 그는 "안타까운 안전사고가 더 이상 재발하지 않도록 국가의 막중한 책무인 안전관리에 보다 세심한 관심을 기울이겠다"고 강조했다.
그린벨트와 용산공원 등 서울 내 주택공급 방안을 놓고 정부와 서울시간 이견이 이어져 온 것과 관련해서는 지방정부와의 협의를 강조했다.
홍 후보자는 "현재 주택 상황에서는 신속한 주택 공급이 무엇보다 중요하고 이에 따라 서울시 관계자와의 협의 역시 무엇보다 중요하다고 생각한다"고 말했다. 다만 용산공원이나 탄천 물재생센터 등 개별 부지의 주택공급 여부에 대해서는 후보자 신분인 만큼 구체적인 입장을 밝히기 어렵다며 말을 아꼈다.
향후 철도·도로·공항 분야의 중장기 계획도 연내 윤곽이 나올 전망이다. 홍 후보자는 제5차 국가철도망 구축계획과 도로망 계획 등의 발표 시기를 묻는 질문에 "현재 어느 정도 경제성 분석 등을 진행하고 있고 최종적으로 재정당국과 협의 중"이라고 설명했다.
이어 "9~10월 중 도로망과 철도망, 공항 종합개발계획에 대해 공청회를 통해 국민들에게 알리고 이후 고시 절차를 거쳐 11월 전후로 모두 결정될 것으로 전망한다"고 말했다.
지명 직후 이재명 대통령과 어떤 얘기가 오갔냐는 질문에는 "개인적으로는 별다른 연락을 받지 못했다"고 답했다.
홍 후보자는 "경기도에서 현장을 담당하며 쌓은 경험과 국토부 2차관으로서의 전문성을 바탕으로 국민이 체감하고 실감할 수 있는 실용적인 정책을 추진하겠다"며 "국민과 국회, 이해관계자들과도 더욱 긴밀하게 소통하겠다"고 말했다.
min72@newspim.com