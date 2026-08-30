경기도 노후청사 복합개발 건의사항 반영 '특별법' 국회 통과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주민센터·우체국 복합개발 본격화...저층 공공시설·고층 임대주택 조성

국가·지자체 재정 지원 및 토지 사용료 감면...'복합개발심의위원회' 신설

경기도 "세부 기준 마련 과정에 현장 의견 적극 반영할 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 주민센터나 우체국 등 노후 공공청사를 활용해 청년·신혼부부 등을 위한 공공임대주택 공급을 대폭 확대하는 '노후 공공청사 복합개발 특별법안'이 국회를 통과했다고 30일 밝혔다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

도에 따르면 노후청사 복합개발은 낡은 공공청사를 저층의 공공기관·생활편의시설과 고층의 공공임대주택 등으로 함께 조성하는 사업이다.

앞서 도는 지난해 9월 정부에 건의해 ▲청년·신혼부부 주택 우선 공급 ▲정부 예산 및 기금 지원 ▲관계기관 이견 조정 체계 도입 ▲국유재산 사용료 감면 등의 방안을 제안한 바 있다. 이번에 통과된 특별법안에는 이러한 내용이 모두 담겼다.

법안에 따라 앞으로 도심 내 노후청사 복합개발로 공급되는 주택은 주거 지원이 필요한 청년과 신혼부부 등에게 우선 공급된다. 국가와 지방자치단체의 재정 지원이 가능해지고 토지 및 건물 사용료와 대부료도 감면된다.

다양한 기관 간 이해관계를 조율하기 위한 장치도 마련됐다. 관계 중앙부처와 지방정부가 함께 참여하는 '복합개발심의위원회'가 설치돼 사업 대상지와 개발 방식을 논의하고 기관별 이견을 조정하게 된다.

이번 특별법은 공포 후 6개월 뒤 시행될 예정이다. 경기도는 주택공급 대상과 재정 지원 방식 등 세부 기준을 정하는 후속 입법 과정에서도 현장의 목소리가 반영되도록 정부와 긴밀히 협의할 방침이다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "이번 특별법 통과로 도심 내에 양질의 임대주택을 공급할 수 있는 튼튼한 법적·제도적 기반이 마련됐다"며 "공공임대주택의 안정적 공급을 통해 도민의 주거 안정을 이뤄낼 수 있도록 정부와 계속 협력하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com