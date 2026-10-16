우리금융, 청주 두 번째 굿윌스토어 개점…발달장애인 일자리 확대

AI 핵심 요약beta
- 우리금융미래재단이 15일 충북 청주에 굿윌스토어를 개점했다
- 밀알청주흥덕점은 청주 두 번째 매장으로 장애인 고용을 확대했다
- 우리금융은 전국 매장 확대와 기부 캠페인을 이어갈 계획이다
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11월 천안점 추가 개점 예정
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹이 충북 청주에 두 번째 굿윌스토어를 열고 발달장애인의 안정적인 일자리 확보와 지역사회 자립 지원을 확대한다.
우리금융미래재단은 지난 15일 충북 청주시 흥덕구에서 '굿윌스토어 밀알청주흥덕점' 개점식을 개최했다고 16일 밝혔다. 행사에는 장광익 우리금융미래재단 사무국장과 홍정길 밀알복지재단 이사장 등 관계자들이 참석했다.
굿윌스토어는 기업과 개인이 기부한 물품을 판매하고, 그 수익으로 발달장애인을 고용하는 장애인 근로사업장이다.
약 150평 규모의 밀알청주흥덕점은 지난해 9월 문을 연 밀알청주상당점에 이어 청주 지역 두 번째 매장이다. 우리금융이 지원한 전국 18번째 매장으로, 지역 발달장애인에게 안정적인 일자리와 자립 기회를 제공할 예정이다.
우리금융은 지방에 거주하는 발달장애인의 고용 기회를 넓히기 위해 굿윌스토어 건립을 이어가고 있다. 지난해 울산·대구·안산·청주 등에 이어 올해 하남과 전주, 청주 등에 신규 매장을 열었다. 오는 11월에는 충남 천안에도 매장을 추가로 개점할 계획이다.
우리금융은 매장 확대와 함께 기부문화 확산에도 힘쓰고 있다.
우리은행 청주금융센터 등 영업점에 '굿윌기부함'을 운영하고 있으며, 10월 한 달간 우리WON뱅킹 앱을 통한 물품기부 캠페인 '우리가 오네 시즌2'도 진행하고 있다. 기부 참여를 확대해 발달장애인 일자리 창출을 뒷받침한다는 취지다.
peterbreak22@newspim.com