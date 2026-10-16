HD현대일렉트릭, LG CNS와 데이터센터·스마트 제조 협력

AI 핵심 요약beta
- HD현대일렉트릭은 16일 LG CNS와 데이터센터·스마트팩토리 협약을 체결했다
- 양사는 전력기기 공급과 AI·클라우드 기반 전력 운영 효율화를 추진한다
- 청주 생산·물류 자동화와 해외 생산거점 스마트 제조 확대도 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= HD현대일렉트릭이 LG CNS와 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터 전력 인프라와 스마트 제조 분야의 사업 경쟁력 강화에 나선다.
HD현대일렉트릭은 지난 15일 경기도 성남시 HD현대 글로벌R&D센터에서 LG CNS와 '데이터센터 전력 인프라 및 스마트팩토리 구축을 위한 상호협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 16일 밝혔다. 협약식에는 김영기 HD현대일렉트릭 대표이사와 현신균 LG CNS 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 HD현대일렉트릭의 전력기기·배전시스템 기술력과 LG CNS의 데이터센터 설계·구축·운영 및 디지털 기술을 결합해 신규 사업 기회를 발굴하기 위해 마련됐다.
양사는 AI 데이터센터 분야에서 HD현대일렉트릭의 전력·배전기기를 패키지 형태로 공급하는 체계를 구축하고, 국내외 전력 인프라 시장을 대상으로 공동 사업 제안과 마케팅을 추진할 계획이다.
또 HD현대일렉트릭의 전력 모니터링 플랫폼에 LG CNS의 AI·클라우드·데이터 기술을 접목해 데이터센터의 전력 운영 효율을 높이는 방안도 모색한다.
스마트 제조 분야에서도 협력을 확대한다. HD현대일렉트릭은 제조 현장에서 확보한 데이터를 제공하고, LG CNS는 이를 제조 AI 기술과 물류·공정 자동화 시스템에 적용할 예정이다.
양사는 기술 교류와 실증을 통해 HD현대일렉트릭 청주 배전캠퍼스의 생산·물류 자동화율을 높이고 설비 통합 모니터링 시스템을 구축할 방침이다. 아울러 검증된 스마트 제조 모델을 미국 등 해외 생산거점으로 확대해 글로벌 생산시설의 운영 수준을 표준화하는 방안도 추진한다.
김영기 HD현대일렉트릭 대표이사는 "이번 협약은 전력 인프라와 디지털 기술을 결합해 새로운 사업 기회를 창출하는 계기가 될 것"이라며 "LG CNS와의 협력을 통해 데이터센터 전력 인프라의 운영 효율성을 높이고 미래 성장동력 확보를 위한 사업 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.
현신균 LG CNS 대표이사는 "양사의 전문 역량을 결합해 데이터센터 전력 인프라와 스마트 제조 분야에서 시너지를 창출할 것"이라며 "AI·클라우드·데이터 기술을 바탕으로 제조 현장의 디지털 전환을 지원하고 글로벌 시장에서 함께 사업 기회를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com