지에프씨생명과학 'PDRN 키트', 엠디픽 톱3 선정

AI 핵심 요약beta
- 지에프씨생명과학은 16일 리쥬네이팅 PDRN 키트를 톱3로 선정했다
- 해당 제품은 동결건조 큐브와 앰플을 혼합하는 홈케어 제품이다
- 회사는 국내 유통망 입점과 베트남·이탈리아 시장 확대를 추진한다
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주요 유통사 MD 심사 참여
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 바이오 소재 연구개발 기업 지에프씨생명과학은 자사 더마 코스메틱 브랜드 에프엠케이(fmk)의 '리쥬네이팅 PDRN 키트'가 '2026 K-뷰티엑스포 코리아' 엠디픽(MD's Pick) 스킨케어 부문 톱3에 선정됐다고 16일 밝혔다.
엠디픽은 주요 유통사 상품기획자(MD)가 유망 브랜드와 제품을 선정하는 프로그램이다. 이번 심사에는 한국MD협회와 롯데면세점, 11번가, G마켓, 롯데마트 소속 MD들이 참여했다. 참가기업 160여곳 가운데 최종 10개 브랜드가 선정됐다.
'리쥬네이팅 PDRN 키트'는 지에프씨생명과학의 독자적인 원료 개발 기술과 동결건조 기술을 적용한 홈케어 제품이다. 사용 직전 동결건조 큐브와 앰플을 혼합하는 방식이 특징이다.
올해 3월 출시한 fmk는 리쥬네이팅 PDRN 키트를 비롯해 '카밍 알파 엑소 키트', '시그니처 타임리스 키트' 등을 선보이고 있다.
지에프씨생명과학은 이번 선정을 계기로 전시회에서 진행한 비즈니스 상담을 이어가며 국내 주요 유통 채널 입점과 신규 파트너 발굴을 추진할 계획이다.
해외 시장에서는 지난 8월 독점 공급계약을 체결한 베트남·이탈리아 현지 유통사와 협력해 유통망을 확대할 예정이다.
강희철 지에프씨생명과학 대표는 "이번 K-뷰티엑스포 코리아 MD's Pick 스킨케어 부문 TOP3 선정은 주요 유통사 MD들로부터 리쥬네이팅 PDRN 키트의 제품력과 시장성을 인정받은 결과"라며 "축적된 바이오 소재 연구개발 역량을 바탕으로 차별화된 제품을 선보이고 국내외 시장을 확대하겠다"고 말했다.
지에프씨생명과학은 바이오 소재 연구개발도 이어가고 있다. 지난 7월 회사 연구진의 식물 유래 스킨 롱제비티(Skin Longevity) 소재 연구 결과가 국제학술지 'Antioxidants'에 게재됐다.
연구진은 세포 실험을 통해 수련 등 식물 유래 추출물이 피부 노화세포를 선택적으로 제거할 수 있다는 가능성을 확인했다. 회사는 해당 연구 성과를 바탕으로 차세대 바이오 소재를 개발하고 화장품 제품에 적용할 계획이다.
dconnect@newspim.com