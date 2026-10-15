휴메딕스, K-뷰티엑스포 참가…엘라비에 해외 판로 모색

AI 핵심 요약beta
- 휴메딕스는 15일 K-뷰티엑스포에 참가해 엘라비에 제품을 소개했다.
- 엘라비에는 기초·기능성 스킨케어와 자외선 차단제 등을 선보였다.
- 휴메딕스는 바이어 상담과 참여 행사를 통해 판로 확대를 모색했다.
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바이어 일대일 상담·소비자 참여 행사 운영
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴메딕스는 15일 일산 킨텍스에서 개막한 '2026 K-뷰티엑스포 코리아'에 참가해 더마코스메틱 브랜드 '엘라비에'의 제품군을 소개한다고 밝혔다.
올해 18회를 맞은 K-뷰티엑스포는 15개국 679개사가 참가하는 뷰티산업 전시회로, 오는 17일까지 열린다.
휴메딕스는 일반 관람객과 국내외 수출·유통 관계자들을 대상으로 엘라비에의 기초 스킨케어와 기미 관리 제품, 자외선 차단제, 마스크팩, 기능성 스킨케어 제품 등을 선보인다.
전시 기간 전문 바이어와 일대일 맞춤형 상담을 진행해 수출·유통 판로 확대를 모색한다. 부스 방문객을 대상으로 스톱워치 게임과 공식 사회관계망서비스(SNS) 팔로우 행사 등 참여형 프로그램도 운영한다.
휴메딕스 관계자는 "기초부터 기능성까지 세분화된 라인업을 바탕으로 국내외 바이어 및 소비자와 적극 소통하며 글로벌 더마 코스메틱 시장에서의 입지를 확장해 나가겠다"고 말했다.
제품과 전시 부스 정보는 엘라비에 코스메틱 SNS 채널과 K-뷰티엑스포 홈페이지에서 확인할 수 있다.
sykim@newspim.com