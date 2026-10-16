조현준 효성重 회장, 글로벌 공급망 확대 속도...창원 초고압차단기 신공장 준공

AI 핵심 요약beta
- 효성중공업은 16일 경남 창원에 수출 전용 신공장을 준공했다.
- 신공장은 420·550·800kV급 초고압차단기를 생산한다.
- 초고압차단기 생산능력을 두 배로 늘려 글로벌 수요에 대응한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성중공업이 글로벌 전력기기 수요 증가에 대응하기 위해 경남 창원에 수출 전용 초고압차단기 신공장을 준공했다. 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력망 투자 확대에 맞춰 생산능력을 늘리고 글로벌 시장 공략을 강화한다는 계획이다.
효성중공업은 16일 경남 창원공장에서 초고압차단기 신공장 준공식을 개최한다고 밝혔다.
신공장은 약 1만8996㎡ 규모로, 420kV(킬로볼트)·550kV·800kV급 수출용 초고압차단기를 전담 생산한다. 이번 신공장 가동으로 효성중공업의 420kV 이상 초고압차단기 생산능력은 기존 대비 약 2배 확대됐다.
효성중공업은 기존 차단기 공장을 내수용 제품 중심으로 재편하고 신공장에서는 수출용 제품을 생산하는 이원화 체계를 구축했다. 차단기 부품 생산부터 조립, 시험, 출하까지 전 과정을 한곳에서 수행하는 원스톱 양산 체계도 마련했다.
특히 핵심 부품인 절연물 생산능력도 기존 대비 약 2배 늘렸다. 효성중공업은 국내 전력기기 업체 중 유일하게 절연물을 자체 생산할 수 있는 역량을 갖추고 있다.
이번 투자는 AI 데이터센터 증설에 따른 글로벌 전력망 수요 확대에 선제적으로 대응하기 위한 조치다. 최근 빅테크 기업들의 데이터센터 투자가 늘면서 전력 인프라 구축 속도가 전력 수요 증가를 따라가지 못하는 병목 현상이 나타나고 있다.
조현준 효성 회장은 "AI 산업의 폭발적 성장은 글로벌 전력망의 과부하를 가져올 수밖에 없다"며 "선제적인 공급망 투자로 시장의 판도를 바꾸고 글로벌 고객의 AI 병목을 해결하는 핵심 파트너가 돼야 한다"고 강조했다.
한편 이날 준공식에는 이상운 효성 부회장과 허성무 더불어민주당 의원, 김종양 국민의힘 의원, 강상희 한국전기연구원장 등 주요 관계자 300여명이 참석할 예정이다.
heoneykim@newspim.com