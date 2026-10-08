효성중공업, 국내 최초 2GW급 HVDC 성능검증 설비 구축

AI 핵심 요약beta
- 효성중공업이 8일 국내 최초 2GW급 HVDC 검증설비를 구축했다.
- 과천 연구소에 HILS를 마련해 제어기 안정성 시험환경을 확보했다.
- 국산 HVDC 고도화와 해외시장 진출을 확대할 계획이다.
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국산 HVDC 기술 고도화…'서해안 에너지고속도로' 구축 기여
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성중공업이 국내 최초로 독자기술 기반의 2기가와트(GW)급 초고압직류송전(HVDC) 성능검증 설비를 구축했다. 대용량 HVDC의 안정성을 사전에 검증할 수 있는 시험환경을 확보하면서 국산 기술 고도화에 속도를 낸다는 계획이다.
효성중공업은 경기도 과천시 중공업 연구소에 자체 개발한 2GW급 HVDC 제어기의 성능과 안정성을 검증할 수 있는 HILS(Hardware-In-the-Loop Simulation) 시스템을 구축했다고 8일 밝혔다.
HILS는 실제 HVDC 제어기에 가상의 2GW급 컨버터 밸브와 전력망을 연결해 실제 운전환경과 유사한 조건에서 제어시스템의 안정성을 시험하는 설비다. 실제 전력망에서는 시험하기 어려운 계통 고장이나 비상상황 등을 가상으로 구현해 반복적으로 검증할 수 있다.
HVDC는 송전용량이 커질수록 제어 대상과 운전 조건이 복잡해진다. 특히 2GW급 대용량 시스템은 기존 200메가와트(MW)급보다 검증해야 할 시나리오가 2~3배 늘어나 실제 전력망에 적용하기 전 충분한 사전 시험이 필요하다.
효성중공업은 이번 HILS 구축 과정에서 설계부터 설치, 시험, 운영까지 전 과정에 걸친 자체 기술을 확보했다. 특히 양주변전소에 설치된 200MW급 전압형 HVDC의 실제 전력망 운영 경험과 검증 노하우를 2GW급 시험환경 구축에 활용했다.
효성중공업은 2012년 제주 20MW급 전압형 HVDC 실증사업을 시작으로 관련 기술 개발을 이어왔다. 2024년에는 양주변전소에 자체 개발한 200MW급 HVDC 컨버터 밸브와 제어시스템 등 핵심 설비를 적용해 운영하고 있다.
지난 9월에는 한국전력이 추진하는 '대용량 전압형 HVDC 국산화 및 실증사업'의 밸브·제어기 분야 참여기업으로 선정됐다.
효성중공업은 이번 설비 구축을 통해 GW급 국산 HVDC 시스템의 신뢰성을 높이고 정부가 추진하는 '서해안 에너지고속도로' 사업에도 기여한다는 방침이다. 대용량 전압형 HVDC는 그동안 소수의 글로벌 기업이 주도해 온 분야로, 효성중공업은 핵심 설비의 국산화를 기반으로 해외시장 진출도 확대할 계획이다.
효성중공업 관계자는 "이번 HILS 구축은 단순한 시험설비 확보를 넘어 자체 개발한 2GW급 HVDC 제어기를 더욱 고도화할 수 있는 독자적인 기술 기반을 확보했다는 데 의미가 있다"며 "이를 바탕으로 국산 독자기술을 통한 글로벌 HVDC 시장 진출을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com