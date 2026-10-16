SKT, 아이폰 듀오 16일 사전예약…중고폰 보상·구독 혜택

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 16일 아이폰 듀오 사전예약을 시작했다
- 중고폰 보상과 제휴카드 할인으로 최대 221만원 혜택을 제공했다
- 사전예약 고객에게 쿠폰과 AI·OTT 무료 이용권을 증정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
구글 AI Plus 2개월·티빙 6개월 무료 이용 지원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK텔레콤이 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)' 사전예약을 시작하고 중고폰 보상과 제휴카드 할인을 통해 최대 221만원 상당의 혜택을 제공한다.
SK텔레콤은 16일 오후 9시부터 오는 23일 오전 7시 50분까지 T다이렉트샵과 전국 T월드 매장에서 아이폰 듀오 사전예약을 진행한다고 밝혔다. 공식 출시일은 23일이다. 아이폰 듀오는 펼쳤을 때 7.6인치, 접었을 때 5.4인치 화면을 사용할 수 있으며 스타 화이트와 나이트 스카이 두 가지 색상으로 출시된다.
T다이렉트샵에서는 사전예약 고객에게 최대 30만원의 구매 이용권을 추첨 제공한다. 기존 휴대폰 반납 시 최대 117만원의 중고폰 보상금과 선착순 1000명 대상 최대 20만원의 추가 보상이 제공된다. 삼성카드로 할부 구매하고 월 80만원 이상 이용 실적을 충족하면 2년간 최대 84만원의 할인도 받을 수 있다.
사전예약 후 11월 30일까지 개통한 고객 전원에게는 구글 AI Plus 2개월과 티빙 광고형 스탠다드 6개월 무료 이용권을 제공한다. 사전예약 고객에게는 커피 쿠폰을 지급하고 개통 고객에게는 아웃백 할인 쿠폰과 카카오 이모티콘 플러스, 배민클럽 무료 이용권 등도 제공한다.
이 밖에도 사전예약 및 개통 고객을 대상으로 프로야구 선수 친필 사인볼과 T1 스페셜 에디션 케이스 등을 추첨 증정한다. 오는 20일 낮 12시까지 사전예약을 완료한 1차 고객에게는 출시 첫날 배송 서비스도 제공할 예정이다.
mkyo@newspim.com