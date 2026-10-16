KB국민은행, 경찰청과 시니어 금융사기 예방 캠페인

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 15일 경찰청과 고령층 금융사기 예방 캠페인을 했다
- 양 기관은 금융사기 수법과 예방 요령을 안내하고 연극을 선보였다
- KB국민은행은 올해 9월까지 금융 피해 약 1500억원을 예방했다
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올해 9월까지 금융 피해 1500억원 예방
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 경찰청과 함께 고령층을 대상으로 금융사기 예방 교육을 진행하고 금융소비자 보호 활동을 강화했다.
KB국민은행은 지난 15일 서울 강서구립마곡어르신복지관에서 경찰청과 시니어 대상 '금융사기 예방 캠페인'을 실시했다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 금융감독원의 '금융권 공동 고령층 집중 금융교육' 기간에 맞춰 마련됐다. 양 기관은 어르신들에게 주요 금융사기 수법과 예방 요령을 안내하고, 보이스피싱 예방 연극 관람을 통해 금융사기에 대한 경각심을 높였다.
보이스피싱 예방 연극은 금융위원회 산하 비영리법인인 시니어금융교육협의회가 기획하고 KB국민은행이 후원하는 사회공헌 사업이다.
2022년부터 전국 노인복지시설을 대상으로 운영하고 있으며, 춤과 노래를 활용해 고령층이 금융사기 수법과 대응 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 구성됐다.
KB국민은행은 인공지능(AI) 기반 이상거래탐지시스템(FDS)을 고도화하고 경찰과의 공조 체계를 강화하는 등 보이스피싱 예방에도 힘쓰고 있다. 의심거래 조기 탐지와 신속한 계좌 지급정지 등의 조치를 통해 올해 9월 말까지 약 1500억원의 금융 피해를 예방했다.
peterbreak22@newspim.com