KB국민은행, 기업 전용 파킹통장 'KB B2B우대통장' 출시…최고 연 2.2%

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 14일 기업 전용 파킹통장 KB B2B우대통장을 출시했다
- B2B 공급망금융 약정 기업에 최고 연 2.2% 금리를 제공한다
- 카드·급여이체 등 실적 충족 시 이체·자동화기기 수수료를 면제한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
첫 거래 및 주거래 실적 우대금리 제공
조건 충족 시 전자금융 수수료 면제
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 B2B 거래기업의 자금 관리를 지원하는 기업 전용 파킹통장 'KB B2B우대통장'을 출시했다고 14일 밝혔다.
KB B2B우대통장은 B2B 공급망금융 상품을 약정한 개인사업자와 법인 전용 입출금식 상품으로, 하루만 예치해도 이자를 지급하며 거래 실적에 따른 우대금리와 수수료 면제 혜택을 제공한다.
기본금리는 연 0.1%로, 우대금리 최고 연 2.1%p가 더해져 최고 연 2.2%의 금리가 적용된다. 우대금리 한도는 평균 잔액 15억원 이하까지다.
우대금리는 신규 거래 및 잔액, 주거래 실적 항목으로 구분된다. KB국민은행 입출금통장 보유 이력이 없는 고객에게 가입 후 6개월간 연 1.0%p의 우대금리를 지급한다. 여기에 평균 잔액 기준 최고 연 0.7%p, 급여이체 및 KB국민카드 결제 실적 기준 최고 연 0.4%p의 우대금리가 추가된다.
수수료 면제 혜택도 포함됐다. KB국민카드 결제 실적, 급여이체 실적, KB sERP 가입 중 한 가지 조건을 충족하면 인터넷뱅킹 이체 수수료와 자동화기기 이용 수수료가 횟수 제한 없이 면제된다.
KB국민은행 관계자는 "B2B 거래기업의 자금 운용 특성에 맞춰 금융비용 부담을 줄이고 자금 순환을 지원하고자 마련했다"며 "기업 고객을 위한 금융 상품과 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com