KB국민은행, ISA·연금저축 대상 '2026 연말 절세 Festival' 실시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 13일 연말 절세 Festival 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 이번 행사는 12월 11일까지 ISA·연금저축 대상 3가지 이벤트로 진행된다
- 신규 가입·자금 이전·추가 납입 고객에게 상품권과 숙박권 등을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 자산관리와 절세 지원을 위해 '2026년 연말 절세 Festival 이벤트'를 진행한다고 13일 밝혔다.
오는 12월 11일까지 열리는 이번 행사는 개인종합자산관리계좌(ISA)와 연금저축 등 절세상품을 대상으로 총 3가지 세부 이벤트로 구성됐다.
첫 번째로 일임형 ISA나 연금저축펀드에 1000만원 이상 신규 가입하거나 타사 계좌를 이전한 고객 중 추첨을 통해 100명에게 신세계 이마트 상품권 100만원권을 지급한다.
두 번째로 ISA 만기 자금을 연금계좌로 300만원 이상 입금한 기존 고객에게는 추첨을 통해 서울 신라호텔 숙박권, 뮤지컬 시카고 관람권, 파리바게뜨 모바일 상품권 3만원권을 제공한다.
세 번째로 ISA 보유 고객 중 이벤트 기간 내 500만원 이상 추가 입금하고 만기를 1년 이상 연장하거나, 1000만원 이상 추가 입금한 뒤 응모한 고객 전원에게 파리바게뜨 모바일 상품권 1만원권을 증정한다.
KB국민은행 관계자는 "연말정산 시기에 맞춰 절세 혜택을 제공하고자 이번 행사를 마련했다"며 "자산관리에 도움이 되는 금융 상품과 혜택을 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com