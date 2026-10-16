미래에셋운용, 퇴직연금 세미나 개최…기금형 제도·운용 전략 논의

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용은 15일 퇴직연금 세미나를 개최했다
- 기금형 제도의 수탁자책임과 TDF 장기투자 전략을 논의했다
- DB형 적립금 운용과 기관 간 협력 방안을 제시했다
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기업별 DB형 적립금 운용 사례 공유
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미래에셋자산운용이 퇴직연금 제도 변화에 따른 금융기관의 대응 방향과 노후소득을 높이기 위한 자산관리 전략을 제시했다.
기금형 퇴직연금의 수탁자책임 강화부터 타깃데이트펀드(TDF)를 활용한 장기투자, 기업별 확정급여형(DB) 적립금 운용 방안까지 폭넓게 논의했다.
미래에셋자산운용은 지난 15일 '2026년 미래에셋자산운용 퇴직연금 세미나'를 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 세미나는 '퇴직연금의 변화, 투자의 미래를 함께 그리다'를 주제로 열렸다. 퇴직연금 제도 변화가 금융기관과 가입자에게 미치는 영향을 살펴보고 장기 투자 성과와 노후소득을 높이기 위한 운용 전략을 공유하는 자리로 마련됐다.
첫 번째 세션에서는 남재우 자본시장연구원 선임연구위원이 '기금형 퇴직연금제도의 이해와 금융기관에의 시사점'을 주제로 발표했다.
남 연구위원은 기금형 퇴직연금제도의 핵심 과제로 의사결정 권한과 책임체계의 재설계를 꼽았다. 운용의 독립성과 전문성을 확보하는 동시에 가입자의 이익을 우선하는 수탁자책임과 이해상충 관리 체계가 실효성 있게 작동해야 한다고 강조했다.
기금형 퇴직연금은 별도의 기금 운용 주체가 가입자의 적립금을 모아 운용하는 방식이다. 개별 기업이 금융기관과 계약을 맺어 적립금을 관리하는 기존 계약형과 달리 전문적인 운용체계와 수탁자책임이 중요하게 작용한다.
이어진 투자전략 발표에서는 TDF를 활용한 장기 자산관리 방안을 소개했다. TDF는 투자자의 예상 은퇴 시점에 맞춰 주식과 채권 등 자산의 투자 비중을 조정하는 상품이다.
발표에서는 펀드 자체의 운용 수익률과 투자자가 실제로 얻는 수익률이 다를 수 있다는 점에 주목했다. 투자 시점과 매매 행동에 따라 실제 성과에 차이가 발생하는 만큼 시장 변동기에도 장기투자를 유지할 수 있도록 지원하는 자산관리 전략이 필요하다는 설명이다.
마지막 세션에서는 기업의 목표수익률과 위험 성향을 고려한 DB형 퇴직연금 적립금 운용 방안을 다뤘다. 공모·사모 상품을 활용한 자산배분 전략과 함께 외부위탁운용관리(OCIO) 사례를 공유했다.
특히 경영환경이 유사한 기업들의 적립금을 묶어 운용하는 방식에 주목했다. 운용 규모를 확대해 효율성을 높이면서 기업별 특성에 맞는 투자정책과 포트폴리오를 설계하는 접근법을 제시했다.
이와 함께 개인의 장기 자산관리부터 기업의 적립금 운용까지 퇴직연금사업자와 자산운용사 간 협력이 중요하다는 점도 강조했다.
이준용 미래에셋자산운용 부회장은 "퇴직연금 제도 변화에 대응할 때 가장 우선해야 할 가치는 가입자의 안정적인 노후"라며 "운용의 전문성과 책임을 높여 고객의 실질적인 노후소득 향상에 기여하겠다"고 말했다.
이어 "글로벌 자산배분과 체계적인 위험관리를 바탕으로 퇴직연금사업자와 긴밀히 협력해 개인의 은퇴 준비와 기업의 적립금 운용을 지원하는 장기적인 연금 솔루션을 제공하겠다"고 전했다.
plum@newspim.com