미래에셋운용, TIGER 달러 단기자산 ETF 2종 합산 순자산 1조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용은 8일 달러 ETF 2종의 순자산이 1조원을 넘었다고 밝혔다.
- TIGER 미국달러단기채권액티브는 국채·우량회사채에 투자했다.
- TIGER 미국초단기국채는 3개월 이하 미 국채로 신용위험을 낮췄다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 8일 달러 단기자산 상장지수펀드(ETF) 'TIGER 미국달러단기채권액티브'와 'TIGER 미국초단기(3개월이하)국채'의 합산 순자산이 1조원을 넘어섰다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 전날 기준 두 상품의 순자산은 각각 7320억원, 3892억원으로, 합산 순자산은 1조1212억원을 기록했다.
TIGER 미국달러단기채권액티브는 미국 국채와 우량 회사채 등에 투자한다. 국채뿐 아니라 우량 크레딧을 활용해 상대적으로 높은 이자수익을 추구할 수 있으며, 미국 국채와 회사채를 함께 편입해 달러 채권 투자 범위를 넓힌 것이 특징이다.
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채는 잔존만기 3개월 이하 미국 국채에 투자한다. 미국의 대표적인 초단기 국채 ETF인 'SGOV'와 유사한 방식으로 운용되며, 미국 정부가 발행한 초단기 국채에 집중 투자해 개별 기업의 신용위험에 대한 노출을 줄일 수 있다.
두 상품을 통해 투자자는 자신의 투자 목적에 따라 달러 투자 방식을 선택할 수 있다. 상대적으로 높은 이자수익을 추구한다면 우량 크레딧을 활용하는 TIGER 미국달러단기채권액티브, 미국 정부의 신용도를 중시한다면 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채를 활용할 수 있다.
김동명 미래에셋자산운용 채권ETF운용본부 본부장은 "달러는 단순히 환율 상승에 투자하는 자산이 아니라 포트폴리오에서 고려해야 할 핵심 자산 중 하나"라며 "투자자들이 자신의 투자 목적에 따라 달러를 효율적으로 보유할 수 있도록 TIGER만의 차별화된 상품 라인업을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com