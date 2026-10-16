LG유플러스, 유럽서 AI 기반 차세대 와이파이 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 16일 유럽 전시회에서 AI 와이파이 기술을 공개했다
- AI가 네트워크 데이터를 분석해 품질 저하와 장애를 사전 예방한다
- 와이파이8 엣지 AI로 장애 원인 파악과 자동 복구를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공유기 자체서 네트워크 분석·최적화하는 엣지 AI 선봬
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG유플러스가 인공지능(AI)을 활용해 네트워크 품질을 관리하고 장애를 예방하는 차세대 와이파이 기술을 유럽 시장에 공개했다.
LG유플러스는 지난 12일부터 15일까지 오스트리아 빈에서 열린 유럽 최대 통신·네트워크 전시회 '네트워크 X 2026'에 참가해 AI 기반 네트워크 운영 기술과 와이파이8 기술 검증 결과를 선보였다고 16일 밝혔다.
이번 전시에서는 AI가 와이파이 품질 데이터를 분석해 고객 불편을 사전에 파악하는 기술이 소개됐다. 공유기에서 수집한 네트워크 데이터를 AI가 분석해 품질 저하 원인을 찾아내고 고객이 불편을 겪기 전에 문제 상황을 안내하는 방식이다. 지난해 국내 통신사 최초로 선보인 6GHz 대역 지원 와이파이7의 상용화 성과도 공유했다.
와이파이8 기반 엣지 AI 기술 검증 결과도 공개했다. 신경망처리장치(NPU)를 탑재한 공유기가 클라우드 서버를 거치지 않고 자체적으로 네트워크 상태를 분석하고 최적화하는 기술이다. LG유플러스는 향후 AI가 장애 원인을 스스로 파악하고 자동 복구하는 수준까지 기술을 고도화할 계획이다.
이진혁 LG유플러스 컨슈머서비스개발랩장(상무)은 "이번 전시를 통해 AI 기반 네트워크 운영 기술과 차세대 와이파이 기술을 글로벌 업계에 소개했다"며 "앞으로도 고객이 체감할 수 있는 안정적인 네트워크 서비스를 제공하기 위해 관련 기술 개발을 이어가겠다"고 말했다.